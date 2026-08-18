«Яндекс» стал крупнейшим рекламодателем в трансляциях ЧМ-2026

«Яндекс» стал крупнейшим рекламодателем в телевизионных трансляциях чемпионата мира по футболу 2026 года на «Матч ТВ». В целевой аудитории телеканала — мужчины 14−59 лет — объем рекламы компании составил 1724−1989 GRP с учетом повторов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценку двух крупных рекламных групп на основе данных Mediascope.

В топ-5 кроме букмекерских компаний также вошел «Сбер» с 375−456 GRP. На ЧМ-2022 «Яндекс» занимал третье место, следуя за букмекерами. На четвертой и пятой строчке тогда были «Сбер» и ВТБ, отмечают в одной из групп.

В «Яндексе» объяснили высокий объем размещений точечной маркетинговой стратегией: компания использует ТВ-продвижение во время событий, собирающих максимальное внимание аудитории. При этом основной объем инвестиций в продвижение по-прежнему приходится на онлайн-рекламу.

По словам экспертов, дополнительным фактором могло стать соглашение между «Матч ТВ» и «Кинопоиском»: видеосервис получил возможность показывать все матчи ЧМ-2026 онлайн, а 35 из них — в прямом эфире эксклюзивно среди digital-платформ.

Чемпионат мира остается одним из немногих спортивных событий, способных обеспечить одновременно широкий охват и высокий интерес зрителей, отмечают эксперты. Для крупных экосистем это возможность продвигать сразу несколько сервисов.

Напомним, средний охват каждой прямой трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года на телеканале «Матч ТВ» составил около 3,9 млн человек. Это лучшие показатели за всю историю канала.