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22.07.2026 в 13:50

ЧМ собрал 1,7 млрд просмотров на YouTube

Турнир назван самым популярным в истории видеохостинга

Глава Google Сундар Пичаи подвел итоги просмотров чемпионата мира по футболу на YouTube. По его данным, видеоконтент, связанный с турниром, привлек более 1,7 млрд уникальных зрителей по всему миру. Это лучший показатель за всю историю проведения мундиалей на платформе, а общее количество просмотров всех роликов превысило 200 млрд.

Весомый вклад в популяризацию турнира внесли блогеры и создатели контента. Как отметил генеральный директор YouTube Нил Мохан, видео от сообщества платформы собрали свыше 2,5 млрд просмотров. Особый интерес вызвал экспериментальный «Кубок создателей» — его прямая трансляция привлекла более 10 млн зрителей, подтвердив тренд на рост любительского спортивного контента.

Ранее сообщалось, что ФИФА выставит на торги права на следующие ЧМ за $4 млрд. Среди потенциальных покупателей называют не только традиционные телеканалы, но и стриминговые платформы, включая YouTube.

Юлия Топольская
YouTube
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