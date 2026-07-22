ЧМ собрал 1,7 млрд просмотров на YouTube

Глава Google Сундар Пичаи подвел итоги просмотров чемпионата мира по футболу на YouTube. По его данным, видеоконтент, связанный с турниром, привлек более 1,7 млрд уникальных зрителей по всему миру. Это лучший показатель за всю историю проведения мундиалей на платформе, а общее количество просмотров всех роликов превысило 200 млрд.

Весомый вклад в популяризацию турнира внесли блогеры и создатели контента. Как отметил генеральный директор YouTube Нил Мохан, видео от сообщества платформы собрали свыше 2,5 млрд просмотров. Особый интерес вызвал экспериментальный «Кубок создателей» — его прямая трансляция привлекла более 10 млн зрителей, подтвердив тренд на рост любительского спортивного контента.

Ранее сообщалось, что ФИФА выставит на торги права на следующие ЧМ за $4 млрд. Среди потенциальных покупателей называют не только традиционные телеканалы, но и стриминговые платформы, включая YouTube.