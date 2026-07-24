TikTok заявил о рекордном вовлечении аудитории во время ЧМ-2026

Контент, связанный с чемпионатом мира по футболу FIFA 2026, собрал 1,2 трлн просмотров в TikTok по всему миру. Такие данные приводит сама платформа, ссылаясь на внутреннюю статистику. В компании назвали турнир крупнейшим контентным событием за всю историю TikTok.

С начала чемпионата пользователи опубликовали более 22 млн видеороликов с использованием хэштегов, связанных с турниром. Хэштег #FIFAWorldCup превысил 12 млн публикаций, а количество постов с ним оказалось почти на 1700% выше, чем за весь период чемпионата мира 2022 года.

Рост активности на платформе связан не только с пользовательскими публикациями, но и с расширением официального присутствия FIFA. С января 2026 года TikTok является предпочтительной платформой FIFA для видеоконтента о турнире. Официальный аккаунт чемпионата мира @fifaworldcup за время соревнований получил около 28 млрд просмотров и более 1,7 млрд лайков, а число подписчиков с начала партнерства выросло до 57 млн.

Одним из ключевых элементов стратегии стали создатели контента. TikTok привлек 30 корреспондентов из 22 стран, которые публиковали материалы со стадионов, тренировок, пресс-конференций и других событий вокруг турнира. Такой формат позволил платформе расширить освещение чемпионата за пределы традиционных матчевых трансляций и сделать болельщиков частью медиапроцесса.

Дополнительным инструментом вовлечения стала цифровая коллекция стикеров внутри TikTok. Пользователи могли выполнять задания, обмениваться карточками и собирать коллекцию из 144 карточек с символикой стран и игроками турнира. Участие в этом проекте приняли более 96 млн человек, что стало крупнейшей интерактивной кампанией платформы по числу участников.

Ранее глава Google Сундар Пичаи подвел итоги просмотров чемпионата мира по футболу на YouTube. По его данным, видеоконтент, связанный с турниром, привлек более 1,7 млрд уникальных зрителей по всему миру. Это лучший показатель за всю историю проведения мундиалей на платформе, а общее количество просмотров всех роликов превысило 200 млрд.