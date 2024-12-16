«Итоги года 2024»: шорт-листы Попечительский совет выбрал финалистов на звание лучшей рекламы в России. Впереди – этап открытого экспертного голосования

Попечительский совет выбрал финалистов на звание лучшей рекламы в России. Впереди — этап открытого экспертного голосования.

12 декабря состоялось заседание попечительского совета конкурса «Итоги года 2024», посвященного лучшей российской рекламе. На встрече эксперты внесли в шорт-листы дополнительные работы, которые ранее не прошли во второй этап по результатам народного голосования, но, по их мнению, заслуживают места в финале.

Лидеры рекламной отрасли обсудили представленные в лонг-листе проекты и проанализировали ключевые тренды креатива 2024 года. В итоге был сформирован окончательный список лучших кейсов в каждой номинации, которые примут участие в завершающем этапе — открытом экспертном голосовании.

Ранее в шорт-лист вошли по десять работ из каждой категории. Ниже перечислены проекты, которые Попечительский совет добавил по своему усмотрению:

Ролики

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Digital

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Кампании

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Социальная реклама

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

BTL

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Print/Outdoor

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Branding

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Нейросети

Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.

Кейсы, включенные в шорт-лист, переходят в финальный этап конкурса — открытое экспертное голосование, которое начинается сегодня. С 16 по 22 декабря 150 топ-менеджеров ведущих брендов и медиахолдингов определят победителей конкурса «Итоги года 2024», посвященного лучшей российской рекламе.

Эксперты смогут отдать свои голоса за три работы в каждой номинации, присваивая им 3, 4 или 5 баллов. Все результаты голосования будут суммированы. По его завершении читатели Sostav смогут узнать, какие баллы получил каждый кейс от отдельных экспертов.

Итоговые оценки троих победителей каждой номинации останутся в тайне, чтобы сохранить интригу. Распределение призовых мест станет известно на церемонии награждения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.