«Итоги года 2024»: шорт-листы

Попечительский совет выбрал финалистов на звание лучшей рекламы в России. Впереди — этап открытого экспертного голосования.
12 декабря состоялось заседание попечительского совета конкурса «Итоги года 2024», посвященного лучшей российской рекламе. На встрече эксперты внесли в шорт-листы дополнительные работы, которые ранее не прошли во второй этап по результатам народного голосования, но, по их мнению, заслуживают места в финале.
Лидеры рекламной отрасли обсудили представленные в лонг-листе проекты и проанализировали ключевые тренды креатива 2024 года. В итоге был сформирован окончательный список лучших кейсов в каждой номинации, которые примут участие в завершающем этапе — открытом экспертном голосовании.
Ранее в шорт-лист вошли по десять работ из каждой категории. Ниже перечислены проекты, которые Попечительский совет добавил по своему усмотрению:
Ролики
- «Гибкий ОOOСАГО»
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- Отелю в маяке — быть!
- Каждая улыбка уникальна: «Сбер» и Mosaic помогают принять себя
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- «Иви» к вам надолго
- Compleader и Yes, today! Film объяснили что такое «Честный ЗНАК»
- ВТБ представляет ситком «Соседи»
- МТС предложил смотреть, снимать и зарабатывать в NUUM
- «Самурай, алабай и Парагвай»: как ошибается пилот в новой рекламной кампании «Авиасейлс»
- OMODA C5 Trendy Red: ролик от Proximity Media
- «Все начнется с той самой музыки»
- G8 и BlueCheese удивили абсурдом и креативным рейвом
- «Туту» отпраздновал 20 лет путешествий через трогательную историю
- «Живи оранжево»: «Апельсин» запустил федеральную рекламную кампанию с Zivert
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Digital
- «МТС Линк воротнички»
- Чат для новых сотрудников X5 Group
- Scam-off — киберспортивный турнир «билайна» против мошенников
- МТС Travel интегрировался в дейтинг-приложение Twinby
- Мир «RUTUBE Детям» в Roblox
- Как построить модный дом в диджитал-формате и получить более 25 миллионов охвата
- Boggi Milano: как интерактивный формат на Smart TV увеличил вовлеченность и продажи
- Нейросеть «Менделеев» для «Сибур» от makelove
- «Авиасейлс» и «Ю»: как эффективно интегрировать рекламу в контент реалити-шоу
- «билайн» Valkyrie Cup
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Кампании
- Avito открывает мир позволительной роскоши
- Stellary — твой символ победы
- «Вадик, выходи на маркетплейсы!»: «Сбер» и «СберМаркетинг» рассказали об удобстве сервиса для торговли на маркетплейсах
- Мистический роад-муви как драйвер продаж
- Кейс i.com и NUUM
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- Gorji — ботл в реальной жизни: как бренд минеральной воды покорял киберспорт
- «Яндекс» и Zebra Hero показали, что эконелогично
- «Видели ночь»: «Сбер» и «СберМаркетинг» сняли видеоролик о серии карт, посвященной группе «Кино»
- «Авито» и Instinct запустили «Великую Хватамбу»
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Социальная реклама
- «Яндекс» и Zebra Hero показали, что эконелогично
- Serviceplan нашло «антидепрессант» для молодежи — общение с пожилыми людьми
- Zebra Hero и «Детские деревни SOS» сравнили родительские права с водительскими
- VK, фонд «НИКА» и Narrators Agency запустили стрим с котиками в главной роли
- «Ошибка 404»: страница не найдена
- «Лиза Алерт» показал, как футбол помогает спасать жизни
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
BTL
- «Невкусный свет» охладит аппетит: Ozon fresh создал стикеры для борьбы с ночными перекусами
- «Дом в разрезе»: прозрачное строительство от ЛЕМАНА ПРО и Like Group
- Hub от Hochland: вы думали, а мы сделали!
- «Алиса» на Роза Хутор: тест-драйв умной колонки в горах
- Музыкальная ИИмпровизация
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Print/Outdoor
- Если заложило уши — скажите «Ааааавиасейлс»
- «Большие девочки» от «Пятницы!»
- «Яндекс Еда» заполнил крышу ресторана икрой
- «ВКонтакте» поздравила пользователей, родившихся с ней в один день
- «У нас не все дома»: агентство «Штольцман и Кац» создало креатив для «Голос Девелопмент»
- «Самолет» и RUSS украсили подземный переход в центре Петербурга
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Branding
- Ikura: вкус Японии с щепоткой Перу
- «Неспящий кот» на страже бодрости
- Брендинг Viola от OTVETDESIGN
- SmartHeart разработал айдентику для жилого комплекса «Заря»
- Omsky разработали дизайн для Masa Madre
- «Щука» провела ребрендинг Tutu
- «Хохлома x Алена Ахмадуллина» от Depot x Brand Hub
- Агентство DDVB разработало айдентику для фестиваля нового дизайна «Среда»
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Нейросети
- Нейросеть «Менделеев» для «Сибур» от makelove
- ИИ-модели от Wildberries
- Metaverse for Sber Private Banking
Полный шорт-лист номинации можно посмотреть здесь.
Кейсы, включенные в шорт-лист, переходят в финальный этап конкурса — открытое экспертное голосование, которое начинается сегодня. С 16 по 22 декабря 150 топ-менеджеров ведущих брендов и медиахолдингов определят победителей конкурса «Итоги года 2024», посвященного лучшей российской рекламе.
Эксперты смогут отдать свои голоса за три работы в каждой номинации, присваивая им 3, 4 или 5 баллов. Все результаты голосования будут суммированы. По его завершении читатели Sostav смогут узнать, какие баллы получил каждый кейс от отдельных экспертов.
Итоговые оценки троих победителей каждой номинации останутся в тайне, чтобы сохранить интригу. Распределение призовых мест станет известно на церемонии награждения премии «Большая рыба», которая пройдет в феврале.