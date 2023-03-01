Ирина Мысина, «Игроник»: «мы умеем работать в тяжёлое время и при этом расти»

Рекламный рынок пережил масштабную трансформацию в 2022 году, которая вынудила участников кардинально перестраивать свою работу под новую реальность. О том, что помогало «Игронику» наращивать бизнес в кризисном 2022 и какие планы он строит на наступивший 2023 год, в интервью Sostav рассказала заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию медиахолдинга Ирина Мысина.

Как «Игроник» отработал 2022 год?

Мы справились с вызовами и поставленными задачами. Изначально мы утвердили план на год в декабре 2021, но по понятным причинам его пришлось откорректировать в марте 2022. Однако в результате изначальный план удалось перевыполнить. Ни один клиент, который был в нашем портфеле, не ушёл из России: у нас нет ни одного разорванного контракта. Основной портфель сформирован из рекламодателей, которые увеличили своё присутствие на российском рынке.

Для нас важно то, что в прошлом году мы создали несколько партнёрств и увеличили группу: в так называемый «большой Игроник» вошли новые компании. Это позволило нам получить экспертизу, которой раньше не было. Например, BTL-практики за счёт партнёрства с Progression Group, и опыт работы с иностранными рекламодателями благодаря присоединению агентства Strong Advertising и Mediaplus Group. Значимым стал наш совместный проект с группой АДВ , о котором мы заявили в ноябре. Он даёт возможность быстрого, практически моментального масштабирования в решении клиентских задач.

В результате 2022 для нас стал годом роста бизнеса. Это уже стало для группы традицией — использовать кризис, чтобы наращивать обороты: мы умеем работать в тяжёлое время и при этом расти.

А как начинается для группы 2023?

Конец прошлого года и начало этого можно назвать неплохим. Вместе с нашим партнёром Strong Advertising, который входит в состав «Игроника» с 2022 года, мы выиграли тендер международной фармкомпании КРКА, причём в очень интересном медиа-сплите. Детали раскрывать не стану, но это будет интересно и заметно рынку. Объём вполне себе достойный, что весьма важно.

В начале года есть выигранный тендер «Ингосстраха» на размещение рекламы в диджитал, OOH, прессе и на радио, а также победа в тендере крупной девелоперской группы Asterus на организацию наружной рекламы жилого района Alia.

Сколько тендеров в 2022 году «Игроник» в целом выиграл?

В прошлом году мы участвовали в 230 тендерах и победили в 44. Винрейт, то есть показатель выигрыша, составил 19% — и это отличная цифра.

Каким российский рекламный рынок в целом «вышел» из 2022 года, если коротко подводить итог?

Можно говорить о быстрой, практически реактивной трансформации: рынок прежним уже не будет никогда. Участники, у которых портфель состоял преимущественно из зарубежных клиентов, сейчас еле выживают, хотя многие смогли локализоваться, перегруппироваться, создать в нужный момент альянсы и партнёрства. Как и в любой кризис, сегодня выживают сильнейшие. В нашем бизнесе это наиболее работоспособные. Поэтому рейтинг крупнейших медиахолдингов за 2022 год, который будет опубликован в марте, конечно, будет существенно отличаться от аналогичного рейтинга 2021 года.

Если говорить об итогах года для отдельных площадок, какими они были, по вашим оценкам?

Рост показали радио и OOH. Это связано с падением рекламных инвестиций в канале диджитал из-за закрытия зарубежных соцсетей и беспрецедентного и резкого сокращения рекламного инвентаря в интернете. Сильное снижение показала пресса — на несколько десятков процентов. Сегмент рекламы на ТВ, думаю, упал примерно на 10% по итогам года, так как Национальный рекламный альянс поощрял рекламодателей, сохранивших бюджеты на ТВ, а также собрал большое количество штрафов с тех, кто свои бюджеты снял. В какой-то степени рынок поддержали локальные рекламодатели. Но пока перекрыть гигантские объёмы ушедших западных рекламодателей не удалось. Безусловные лидеры по размещению рекламы — маркетплейсы, телеком и банки.

Какие стратегические цели «Игроник» ставит для себя на 2023 год?

Мы планируем усиливать своё присутствие на клиентском рынке, создавать новые партнёрства и коллаборации, идти в сделки M&A и приветствовать новых членов нашей группы. Из-за роста бизнеса у нас сейчас идёт большая внутрикорпоративная работа: меняется структура управления, масштабируется подход к обучению всех типов, усиливаются ИТ-практики и, конечно же, развивается главное направление — привлечение сильных людей в команды фронта и бэка. Помимо этого, мы планируем переехать в новый офис и собраться всем вместе, что важно для команды и акционеров.