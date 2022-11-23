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23.11.2022 в 05:40

АДВ и «Игроник» создают СП для работы с госструктурами

Его возглавят топ-менеджеры компаний

Рекламные группы АДВ и Игроник создают совместное предприятие (СП), которое будет специализироваться на работе по продвижению госучреждений и госкомпаний. Сделка является безденежной, сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АДВ Андрея Панкова и президента «Игроника» Никиту Пипко.

СП будет запущено на базе дочерней компании АДВ. Председателем совета директоров назначат топ-менеджера группы «Игроник», а гендиректором — топ-менеджера АДВ. Кто именно займет эти позиции, не раскрывается. Партнёрство позволит «Игронику» нарастить долю рекламной группы в этом сегменте рынка, а АДВ — «максимально быстро и эффективно выйти на новый для себя рынок».

В «Игронике» оценили объём «госкорпоративного» рынка рекламы в 85 млрд руб. По оценке OMD OM Group, сегмент рекламы, размещаемой госучреждениями, в 2021 году достиг 6 млрд руб. Лидерами по объёму размещений стали ЦБ и правительство России. ЦБ активно выделял деньги на продвижение платежной системы «Мир» и СПБ, а правительство — на информирование населения о ресурсе «Стопкоронавирус.РФ» и национальных проектах. За девять месяцев этого года бюджет составил 5,9 млрд руб.

После приостановки деятельности в стране большого количества западных рекламодателей рекламные группы заинтересовались госкорпоративном рынком. Кроме того, в преддверии президентских выборов 2024 года государство нарастит объёмы размещений, уверены эксперты. Они полагают, что партнёрство позволит компаниям снизить операционные затраты и риски, и будет весьма выгодным при грамотном управлении.

Ранее в «Игроник» и АКАР подсчитали, что в 2022 году участие в госкорпоративных тендерах принимали 48% агентств — в прошлом году таких респондентов было 44%. При этом больше половины компаний успешно заключали контракт на выполнение работ по итогам конкурса.

ГК Игроник АДВ Госзаказ
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