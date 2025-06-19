АДВ: что бы я сказал себе в 30 лет

В честь 30-летия АДВ запускает спецпроект, в центре которого — не цифры и регалии, а люди.

Что бы сказали себе в 30 лет те, кто сегодня управляет одной из крупнейших рекламных групп в стране? Какие ошибки стали самыми важными уроками? За какие решения они до сих пор благодарны себе?

Это серия откровенных монологов топ-менеджеров АДВ — без нарочитой деловитости и вычитки пиаром. Только честные размышления о карьере, страхах, драйве, усталости, любви к профессии — и той самой точке, когда тебе 30, и кажется, что все еще впереди. Мы хотим, чтобы этот проект стал не только зеркалом индустрии, но и поддержкой для тех, кто сегодня проходит свой путь — в агентствах, на стороне клиента, в собственных проектах.

Андрей Чуваев, генеральный директор АДВ

Всегда есть чему учиться — и в 30, и после. Если бы я мог что-то сказать себе в 30, я бы посоветовал не бояться снова стать учеником. Не только в профессии, но и в жизни. Тогда казалось, что многое уже понятно, но именно в те моменты, когда я шел учиться дальше — на курс, в другую сферу, к человеку, который знает больше, — что-то по-настоящему менялось. Образование — это не про диплом. Это про гибкость ума и способность быть открытым. И чем выше ты поднимаешься, тем важнее уметь задавать вопросы, а не делать вид, что у тебя есть все ответы.

Олег Лещук, президент группы АДВ и агентства Arena

«Широк человек! Сузить бы!» — сказал один из героев Достоевского в романе «Братья Карамазовы». И я это к себе тридцатилетнему отнес бы в полной мере.

Вспоминая себя былого, я бы сказал — потише, парень, потише… В это время сильно не хватало большей осознанности — энергия захлестывала и жизнь катилась на чистом адреналине. А надо было:

Подумать о жизненной стратегии. Сесть и провести собственный аудит — кто ты есть и что ты можешь сделать действительно ценное для себя и мира. И да, именно для мира, потому что это задает масштаб. Сделать как? Для себя ли только, а для своих близких? Какими ресурсами? Оцени эти ресурсы! Набросай план, какая бы социально-политическая и экономическая турбулентность ни была, как ты можешь во всем этом себя проявить. И, конечно, важно — а сейчас ты на своем месте? Уверен? Если уверен — работай, поменьше этих бессмысленных тусовок, пустых разговоров ни о чем в оправдание того, что это бизнес-связи и тоже нетворкинг (что, конечно же, самообман). Работай, учись, работай. И строй отношения с коллегами, и только на конструктивно позитивных процессах, без критики, а если критикуешь — предлагай. Учись работать в команде и слышать интересы других людей, понимать их. Победы в проектах и бизнесе приходят только в команде. Инвестируй. В себя и в инвестиционные инструменты. Это твоя «подушка» на старость (и для твоих близких). Учись поражениям. Они будут и в бизнесе, и в личной жизни. Неизбежно. Главное спроси с себя — как так получилось? Какие выводы ты из этого сделал — все вопросы только к себе прежде всего. Упал-встал, пошел дальше. Анализируй в своем бизнесе тренды, для этого ходи, слушай, смотри и участвуй в том, что действительно тебя увлекает в наиболее значимых индустриальных событиях. Это один из самых мощных инструментов саморазвития, а уж если попробуешь применить на практике — это вообще ключ к успеху. Жена и твои дети должны знать и понимать, что ты делаешь, вовлекай их в это, расскажи им, что это и зачем. И делай это по мере их взросления постоянно, аккуратно, без навязчивости. Со временем они поймут, как через свою работу ты проявлялся и реализовался как личность. Так воспитывается уважение со стороны твоей семьи. Как иногда полезно менять маршруты. Во многом! От того, чтобы, прийти на работу совсем по другому маршруту, до взять и рвануть на выходные в совершенно незнакомый город в России или рядом — на «посмотреть и почувствовать». Делай это периодически. И делай неожиданные подарки близким и друзьям. Держи баланс между работой и семьей. Это будет не всегда удаваться, но главное — понимать, где и в чем конструкция поехала и как ее можно поправить? За счет чего? Понял? Поправляй прежде всего реальным действием!

Наталья Осипова, генеральный директор дивизиона «АДВ Экспириенс», президент РАМУ

Ловить вдохновение

Что драйвит и дает энергию? Ответы на эти вопросы помогут в выборе профессионального пути и сделают бизнес-путешествие по-настоящему увлекательным. Для меня источником вдохновения всегда было лидерство трансформаций. На этом драйве и строилось мое обучение: я окончила ключевые бизнес-школы мира и с интересом продолжаю собирать лучшие практики в этой области.

Быть исследователем

Порой главный смысл скрывается не в цели, а в пути к ней. Я люблю горы, и для меня лучше гор могут быть только новые горы, потому что каждый раз это исследование себя и возможность найти ответы на волнующие вопросы. Именно горы показывают простые и одновременно важные принципы, которые помогают мыслить в разных перспективах и принимать решения в повседневной жизни. В горах, как в жизни: если тяжело, значит, ты взял новую высоту. Дай себе время акклиматизироваться и двигайся дальше! В любом новом обучении или хобби — движение и развитие. И чем больше я учусь и исследую, тем больше понимаю, сколько еще интересного и нового можно узнать.

Расширять социальный круг

Любая встреча, контакт или совместный опыт формируют нас как личностей и лидеров, подсвечивая наши слабые и сильные стороны и создавая фундамент для партнерских отношений. И лучший момент начать выстраивать связи, основанные на взаимном росте, комфорте, доверии и прозрачности, — прямо сейчас!

Димитрис Ваяс, руководитель медийных активов АДВ

Привет, Дима!

Пишу тебе письмо в уже далекий 2015 год, где я попробую сформулировать наказ на ближайшие 10 лет.

Ты молодец! Год уже как генеральный директор крупного международного агентства, но все еще пока учишься управлять большим количеством персонала. И, знай, науке этой придется учиться постоянно.

Верь цифрам, не верь доводам. Слушай только тех, на кого реально хочешь быть похожим. Остальных просто не замечай.

Не бери в команду мечтателей. Опасные люди. Вовремя их приземлять на землю надо. А на это много времени уходит.

Строй план А, имея всегда B и С. А, зачастую, D, E и далее. Никогда не будет ситуации, когда стабильность тебя настигнет. По крайней мере, в ближайшие 10 лет такого точно не видно.

Будь цельным, не разменивайся на мелочь.

Цель должна быть крупной, чтоб у самого дух захватывало. А дальше, имея цель, ты, как самонаводящаяся ракета, долетишь точно в пункт своего назначения.

Нет ничего невозможного, бывает только недостаток желания для достижения любых целей.

Да, и купи биток, а не бэху! Через 10 лет спасибо скажешь.

Ирина Локшина, генеральный директор Initiative

Что бы я сказала себе в 30 лет:

Взрослых не существует. Даже не пытайся из себя изображать. Меньше нервничай. То, что тебя тревожит сейчас, через год, скорее всего, не вспомнится. Единственное, по поводу чего стоит беспокоиться — твое здоровье. Обрати на себя внимание прямо сейчас. Не смотри на других — иди своим путем. Не зацикливайся на том, как будет хорошо в будущем, получай удовольствие от жизни сейчас.

Инна Овчарова, вице-президент по новому бизнесу АДВ

Себе в 30 лет я пожелала бы, чтобы мои родители были живы. К сожалению, я рано их потеряла, и 30 лет уже отмечала сиротой.

Одной из главных своих ошибок считаю, что в течение довольно долгого времени я не умела говорить «нет» во многих ситуациях. И это шло не от слабости характера, а от нежелания ранить людей.

Свои силы я черпаю в Любви во всех ее проявлениях. Любви к близким, детям, друзьям, любимому делу, коллегам, увлечениям, к каждому дню, который наступает! Любовь — очень мощный энергетик!

Юлия Токарева, HR-директор АДВ

Я бы сказала себе — Юль, 30 лет — такой классный возраст, начало новой главы, а впереди у тебя столько интересного. Юль, никогда не отчаивайся. Чем дальше — тем интереснее. Береги нервы, скоро понадобятся.

Помни, что ты всегда и со всем справишься, но не спрашивай с себя слишком строго. Не верь словам — верь поступкам. Не расстраивайся, если кто-то предает, люди — всего лишь люди, но уходи от таких — не оборачиваясь, и окружай себя теми, кому можешь доверять.

Помни, попросить о помощи — это нормально. Помни, сказать «я устала» — это нормально. Помни, делать паузы, замедляться, менять планы, говорить «я передумала» — это нормально.

Иногда ты будешь принимать неверные решения, и знай, Юль, это нормально. Ты по-прежнему остаешься хорошим человеком, и не ошибается только тот, кто ничего не делает — так говорит твоя мама, а мама всегда права. Опирайся на себя, не ищи костылей. Каждый день делай хоть маленький шаг по направлению к мечте, но, пожалуйста, не забывай иногда «ничего не делать». Хоть один день. Хоть пару часов.

Верь, что сложные времена — это возможность для роста. Ты станешь сильнее, мудрее, опытнее, терпеливее. И каждый раз тебе кажется, что это конец, и дальше уже ничего— помни, это просто перекрестки путают тебя.

А еще, Юля — обязательно верь. Верь в Бога, верь в красоту, искусство, литературу. Верь в принципы и обязательно в себя. Без веры жизнь теряет смысл.

Обязательно ходи гулять, освобождай голову, помни, как помогают тебе твои долгие пешие прогулки успокоиться, заземлиться и принять правильное решение. Не носи неудобную одежду, не носи неудобную обувь, не пытайся быть кем-то, кем не являешься. Не бойся сама быть неудобной, охраняй свои границы и помни, говорить кому-то «нет» — это нормально. Инвестируй в дружбу, не забывай звонить друзьям, не забывай слушать их, а главное — слышать. Интересуйся всем, изучай мир вокруг себя, задавай вопросы, находи на них ответы, жизнь клевая и только начинается.

Александр Папков, директор по инновациям АДВ

В 30 я бы пожелал себе больше эмпатии, веры в людей, пробовать и не бояться, но не безрассудно, а просчитывая возможные сценарии. А если не получается — отойти в сторону и попробовать посмотреть на ситуацию с другого ракурса. Это для начала. А дальше больше. Надо учиться слушать и слышать себя. Понимать свои истинные цели и мотивы. Делать не для кого-то, а именно для себя. Смотреть на мир шире, а не на друзей, часть из которых к этому моменту становятся домоседами и не видят перспектив, перестают интересоваться жизнью и утопают в рутине. Нужно как можно дольше оставаться любознательным. И, конечно же, работать над собой, чтобы стать лучше и быть интересным — и самому себе, и окружающим. А еще работать на свою репутацию, потому что потом она будет работать на тебя.

Татьяна Хохлова, директор по цифровым технологиям АДВ, генеральный директор Adlabs

Что в 20 лет, что в 30, что сегодня, я бы сказала себе и продолжаю говорить — смотри вокруг.

На людей, которые рядом. Учись у них — профессионализму, человечности, оптимизму. Представь, что рассказываешь лучшему другу — вот этот человек, с которым ты работаешь, он про что? Что он делает так, как никто другой?

На компании и команды — что они делают не так, как мы? Почему? Что мы можем сделать вместе? А где нам лучше пройти мимо?

На другие категории и сферы — ходи на непрофильные конференции, читай книги по медицине и режиссуре, подпишись на пару Telegram-каналов про моду и игры.

На страны и города — как живут люди, что они делают по-другому? А почему? Ходи по улицам, проедься на общественном транспорте, поживи в обычной квартире, купи хлеб в соседней лавке.

Мы очень много варимся в своей рекламной сфере, работа как вода — заполняет все свободное время, но вдохновение и возможность придумать что-то новое — часто рядом с нами. Важна насмотренность. Важно видеть то, что вокруг.

Елена Артемова, директор по стратегическому продукту и анализу данных АДВ

История с советами себе — молодому и красивому — не нова. Но обычно все дают себе советы о балансе и здоровье. Про карьеру говорят, что нужно выбирать проекты и должности, которые соответствуют твоим ценностям и интересам, и деньги здесь не важны. Если работаешь над тем, что действительно интересно и важно для тебя, успех придет сам собой.

В свои 30 я не знала правильного ответа на вопрос, придет ли успех сольно и стоит ли «перестать копать», его все нет и нет. В общем-то, не знаю его и сейчас, но той, 30-летней, я бы наказала не просто не сдаваться, но успокоиться и все же копать, не тратя силы и нервы на неудачи и несправедливость.

В свои 30 я не знала, что важнее — карьера или личное. Поэтому той, 30-летней, я скажу так: если хочешь карьеру, выбирай ее. Хочешь домашнего уюта и семейных ценностей — это тоже не запрещено. Хочешь и того и другого — будь готова вложиться вдвойне, потому что сил и энергии понадобится очень много.

А еще я бы сказала себе не бояться пойти во второй университет и заниматься несвойственным делом (в итоге закончила МГЛУ им. Мориса Терезы по специальности «Преподавание английского языка и культуры», и это в разгар карьеры математика). Будет сложно, но до конца точно доползешь. И, если даже не будешь работать по специальности, никогда не пожалеешь о своем выборе и встретишь там настоящую толпу единомышленников, которые станут прекрасными друзьями на долгие годы.

Руслан Самаев, генеральный директор Arena

Не жди, когда кто-то что-то сделает. Именно результат твоих усилий и роста в сравнении с прошлым является настоящей мотивацией, вдохновением и источником веры в себя. Мы работаем в увлекательной индустрии с интересными задачами и короткими дедлайнами, но не стоит забывать о собственной жизни и интересах. ⁠Вопросы «Почему» и «Зачем» — твои лучшие помощники. Только понимание природы тех или иных задач поможет тебе найти лучшее решение в короткие сроки. Не принимай решений в стрессе. Важно жить и действовать в соответствии с пониманием, что твое самое большое достижение тебе только предстоит сделать. Не стоит убиваться из-за ошибок. Большинство из них исправимы или не так значимы, как кажутся в моменте.

Ирина Денисенко, PR-директор АДВ

Береги свое состояние — это самый ценный ресурс, важнее любых капиталов и статусов. Непременно сохраняй детский азарт и любовь к неизведанному, к чему-то простому и новому.

К любой сверхсложной задаче подходи с легкостью. Оттачивай каждый навык до совершенства. Помни, что «Правило 10 000 часов» самое надежное.

Нет эталонов, стандартов и несокрушимых правил. Достигай смелых целей — это то, что тебе действительно нравится.

Не слушай советы коучей, имей смелость быть собой. Ничто так не подкупает окружающих, как искренность и честность на переговорах, дружеской встрече или даже разговоре в булочной.

И если порой жизнь — это игра, то просто купи себе самый яркий театральный костюм. Так ты точно запомнишься.

А еще ложись спать до 22:00 и дари подарки близким без повода.

Павел Игнатов, генеральный директор UM

Сегодня рекламная индустрия меняется молниеносно, поглощая новые технологии, тренды, платформы — от Labubu до Deepseek, и чтобы оставаться в контексте, нужно быть постоянно голодным до нового. Мне помогло одно — рефлексия. Не тревожная, а осмысленная: когда не ругаешь себя за ошибки, а складываешь опыт в систему — в себя, в команду, в агентство. Это дало главное — умение фокусироваться на важном и не распыляться. А еще — научило ценить отдых: не как паузу, а как инструмент. Только в тишине ты можешь, наконец, отключиться от операционки и начать видеть дальше. И именно в этом состоянии — настоящая эффективность.

Леонид Юргелас, генеральный директор «АДВ Контент»

30 лет — это прекрасно! Это уже и не детство, и еще не зрелость, а так много, кажется, уже позади, а сколько еще всего впереди! В тот год, когда мне стукнуло 30 лет, в далеком 2002 году у меня родилась первая дочь Аня, я уже рулил вовсю на канале всей моей жизни MTV Россия, по телевизору первый раз показали «Бригаду», я купил первую квартиру, был первый раз женат и впереди было все очень безоблачно.

«Сердце должно быть смелым,

Дружба должна быть крепкой,

Чувство должно быть сильным,

Песня должна быть спета».

Мачете

Как мне кажется, на первый взгляд, тогда все было проще, ярче: много возможностей для роста, заработка, знакомств. Границы открыты и практически нет цензуры, что и послужило успеху MTV и всего, что его окружало в нулевые — таланты, проекты, явления и факты. Но…

«Мысли пусть будут чисты,

Действовать надо быстро,

Верить не надо слепо,

Время покажет, с кем ты».

Мачете

Сейчас я имею прекрасную возможность работать в своем коллективе с молодыми людьми в возрасте около 30 лет, чему я очень благодарен Судьбе и себе лично. Это, безусловно, придает мне свежести ума, яркости в восприятии и понимании окружающего мира, а по работе однозначно я всегда в курсе новых тенденций и направлений.

И я прекрасно осознаю, что возможности заработать, познать мир, не ковырять в носу, а быть все время на острие повестки — существуют всегда, в любые времена, все зависит только от вас, дорогие 30-летние!

Жгите, дерзайте, не бойтесь ошибаться, влюбляйтесь, дружите, не оставляйте на потом, не думайте о секундах свысока и вам обязательно воздастся!