«Шортсы — не мода, а язык нового поколения»

Объединение видеосервисов, бум коротких видео, перспективы монетизации и даже образовательные форматы — в этом интервью Данила Овчаров рассказывает, как меняется экосистема RUTUBE, почему платформа делает ставку на короткие ролики — и как на них смогут зарабатывать авторы.

Данила, начнем с главного вопроса. Объединение RUTUBE, Yappy и PREMIER — событие знаковое. Почему вы решили пойти на него именно сейчас? Что стало отправной точкой?

Решение созрело давно: первые шаги мы сделали два года назад. Это не импульсивный шаг, а логическое продолжение стратегии «Газпром-Медиа Холдинга». У холдинга три разные платформы: профессиональный контент на PREMIER, длинный UGC на RUTUBE и короткие вертикальные видео в Yappy. Мы хотим дать пользователю максимум возможностей — чтобы он мог смотреть весь этот контент в одном месте.

У платформ очень разный фокус: от сериалов до вертикальных роликов. Как в этой экосистеме будут развиваться короткие видео?

Шортсы — один из наших приоритетов. Команда Yappy уже несколько лет плотно работает с вертикальными форматами, и сейчас весь их опыт мы переносим на RUTUBE. С конца 2024 года мы перезапускаем раздел коротких видео. Мы видоизменили подход к шортс, убрали дополнительные шаги и создали современную удобную ленту, попадая на которую пользователь сразу погружается в контент. Лента стала работать в восемь раз быстрее, контента стало вдвое больше, а пользователь проводит в разделе в среднем больше 30 минут в день. В ответ на запрос аудитории мы увеличили длительность роликов до 3 минут. Также мы сделали кросспостинг в шортс RUTUBE с Yappy.

Сейчас кажется, что короткие ролики — повсюду. Как вы объясняете этот всплеск интереса? Это просто тренд или изменение восприятия информации?

Это следствие нового способа восприятия. Молодежь живет в режиме многозадачности: все быстро, ярко, в ритме. Такие форматы идеально встраиваются в их повседневность. Это уже привычка — когда ты листаешь, и контент сам находит тебя.

А как вы видите развитие шортсов на RUTUBE через год? Через три?

В ближайшей перспективе мы сфокусируемся на технологическом развитии раздела: продолжим ускорять его работу, улучшим интерфейс, донастроим рекомендации. В долгосрочной хотим выстроить стабильную экосистему, в которую зритель будет возвращаться ежедневно. Мы воспринимаем короткие ролики не как отдельный продукт, а как способ удержания и вовлечения аудитории на платформе.

Планируете ли вы внедрять ИИ в работу с короткими видео?

Уже внедряем. На RUTUBE мы активно развиваем рекомендательные алгоритмы, запустили автоматические субтитры, используем ИИ-модерацию контента и комментариев. Пока некоторые инструменты — в стадии тестирования, но они уже дают эффект. В коротких роликах сложнее — там меньше данных, больше нюансов, но мы работаем над адаптацией моделей под этот формат.

Есть ощущение, что каждый хочет попасть «в рекомендации», стать вирусным. У вас есть свой рецепт успеха?

Секрет вирусного ролика, с одной стороны, простой, с другой, — сложный, в реализации. Чтобы сделать популярный шортс, нужно очень хорошо понимать свою аудиторию и правильно подать контент. Обычно это получается у опытных блогеров, кто уже набил шишки. Первые 2−5 секунд для шортса — самые главные, именно тут зритель принимает быстрое решение: смотреть или нет. Поэтому его нужно зацепить сразу: эмоцией, кадром, вопросом. Дальше важна динамика, понятная структура и сильный финал. В коротком ролике нет права на «разгон».

Мы часто слышим, что шортсы — это только для развлечения. А можно ли через них учить? Планируете ли вы развивать такие проекты?

Безусловно. У нас уже был опыт с образовательным контентом: блогер-преподаватель МГУ, сотрудник МЧС, формат «45 дней до Победы», даже детские кастинги в шоу. Образование может быть и увлекательным, и адаптированным под короткий формат. Мы будем продолжать работать в этом направлении — особенно для подростковой и молодежной аудитории.

Авторы хотят поддержки: продвижение, обучение, конкурсы. Что-то планируете в этом направлении?

Мы уже запустили комьюнити «Команда R» — это площадка, где авторы получают обратную связь, поддержку, участвуют в митапах. В шортсах будет аналогичный механизм. Пока думаем, делать ли это отдельной системой или объединять с существующей. Конкурсы и гранты обязательно будут — но чуть позже. Сначала — качественный продукт, потом — стимулы.

Зарабатывать на коротких роликах все еще непросто. Какие решения вы предлагаете для монетизации контента?

Реклама в шортсах — это действительно вызов. В длинных роликах все просто: в них есть место под рекламу. А как встроить рекламу в 30−60 секунд, сохранив при этом и ролик, и внимание пользователя? Пока мы обсуждаем форматы, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант органичной и при этом эффективной рекламы. В рамках монетизации на RUTUBE реализован бесшовный вывод средств, запущен динамический CPM. Эти модели будем адаптировать под шортсы, но чуть позже. Главная задача сейчас — сделать раздел действительно удобным и живым.

Блиц-опрос

Короткие видео или вдумчивый лонгформ?

Лонгформ через короткие видео.

Блогер, за которым вы следите?

Эльдар Автоподбор. Люблю авто, он делает это круто.

Контент, который сразу пролистываете?

Тот, что не зацепил в первые секунды.

ТВ — прошлое или трансформация будущего?

ТВ, печатные книги и радио останутся еще очень долго, потому что у них есть своя аудитория, которая привыкла к этим форматам.

Формула успеха видеоплатформы — технологии, контент или что-то еще?

Контент и технологии — одно без другого не работает, также важны частотность и вовлеченность через шортсы.