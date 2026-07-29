Импорт азиатской косметики в Россию вырос на 37%

В первом полугодии 2026 года импорт косметики из Китая и Южной Кореи в Россию достиг $323,7 млн, увеличившись на 37% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные таможенных служб двух стран.

Наиболее быстрый рост показали поставки из Китая — на 70%, до $111,1 млн, тогда как импорт из Южной Кореи вырос на 24%, до $212,6 млн. Поставки японской косметики увеличились лишь на 5%.

На фоне роста импорта российские ретейлеры расширяют ассортимент азиатских брендов. Так, в «Золотом яблоке» за полгода появилось 68 новых марок, преимущественно корейских, в «Лэтуале» число азиатских брендов выросло на 9%, до 431, а в «Улыбке радуги» — почти на 30%, до 44 южнокорейских марок. О расширении ассортимента также сообщили Ozon, где количество азиатских брендов увеличилось на 30%.

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации отмечают, что рост поставок соответствует мировому тренду и связан с государственной поддержкой экспортеров в Китае и Южной Корее, развитием технологий и постоянным обновлением продукции. Россия входит в тройку крупнейших рынков сбыта корейской косметики.

Эксперты также связывают рост импорта с благоприятным валютным курсом, улучшением логистики и увеличением контрактного производства российских брендов на китайских предприятиях.

Рост импорта сопровождается увеличением продаж. В «Лэтуале» реализация азиатской косметики выросла на 11%, в «Золотом яблоке» — на 35%, на Ozon число заказов увеличилось в 2,3 раза, а на Wildberries продажи уходовой и декоративной косметики из Азии удвоились.

Ранее сообщалось, что экспорт косметической продукции из Южной Кореи в Россию в июне 2026 года достиг исторического максимума.