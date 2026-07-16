Экспорт косметики из Южной Кореи в Россию достиг рекордного уровня

Экспорт косметической продукции из Южной Кореи в Россию в июне 2026 года достиг исторического максимума. По данным корейской статистической службы, которые приводит РИА «Новости», страна отправила декоративной и уходовой косметики в РФ на 48,8 млн долларов, что в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее, и в 1,7 раза превышает показатель июня прошлого года.

Основную часть экспорта традиционно составила уходовая косметика. Ее поставки достигли рекордных 46,6 млн долларов, увеличившись на 43% за месяц и в 1,8 раза в годовом выражении.

Также заметно вырос экспорт декоративной косметики. Поставки средств для макияжа губ за месяц утроились и составили 1,6 млн долларов, средств для макияжа глаз — увеличились в 2,8 раза, до 403 тыс. долларов. Экспорт пудры снизился на 3%, до 195 тыс. долларов, а средств для маникюра и педикюра вырос на 28%, до 55 тыс. долларов.

На фоне роста поставок Россия поднялась на пятое место среди крупнейших импортеров южнокорейской косметики. Месяцем ранее страна занимала восьмую позицию, а год назад находилась на шестом месте. Лидерами остаются США (218,3 млн долларов), Китай (147,1 млн долларов), Япония (76,1 млн долларов) и Гонконг (68,5 млн долларов).

По итогам первого полугодия Южная Корея экспортировала в Россию косметику на 212,5 млн долларов, что на 24% больше, чем годом ранее. Общий экспорт косметической продукции из страны в июне составил 1,1 млрд долларов, а за январь—июнь — 5,7 млрд долларов.