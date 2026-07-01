ИИ видит рынок страхования иначе: кто лидирует в нейросетях, а кто — в соцсетях

Россияне, выбирающие страховку, все чаще спрашивают не поисковик, а нейросеть. Два новых исследования BrandFound и агентства по управлению репутацией Sidorin Lab показали, как выглядит российский страховой рынок глазами искусственного интеллекта (ИИ) и как параллельно его обсуждают живые люди в соцсетях. Картины не совпали. В ответах нейросетей лидируют «Ингосстрах» (14,8% доли голоса) и «АльфаСтрахование» (14,1%), в социальных медиа — «СберСтрахование» (22%), «АльфаСтрахование» (17%) и СОГАЗ (13%). Отчет есть в распоряжении Sostav.

В основу исследований вошли 15 тыс. ответов девяти нейросетей, а также 12 362 упоминания страховых компаний и агрегаторов в соцмедиа с охватом 616,8 млн за май — июнь 2026 года.

BrandFound проанализировал нейтральные ответы нейросетей на типичные страховые запросы. Исследование показывает разрыв между позитивным описанием участников рынка и реальной рекомендацией нейросетей. Тональность ответов достигает 75−85 баллов из 100, однако сила рекомендации остается на уровне 20−33. Модели чаще предлагают список из пяти-семи компаний, не выделяя лидера и оставляя финальное решение за пользователем.

Финансовые маркетплейсы «Сравни.ру», «Банки.ру» и подобные площадки забирают 33−35% всей видимости рынка, а на самых массовых запросах (ОСАГО, ипотека, кредитная страховка) — до половины. Нейросеть стала новым каналом, который ведет клиента не к страховщику, а к маркетплейсу. ИИ использует контент страховщиков как справочник и не привязывает его к бренду.

Единой картины страхового рынка в нейросетях нет. Grok, DeepSeek и Google AI Mode дружелюбны к российским брендам и дают прямые ссылки на страховщиков. GigaChat и модели «Яндекса» уводят пользователя на площадки для сравнения и подбора страховых продуктов. OpenAI живет в мире до 2022 года: GPT-5 рекомендует Allianz, AIG, Chubb и синдикаты Lloyd's — компании, давно недоступные российским клиентам. Зарубежные Grok и DeepSeek оказались полезнее для российских страховщиков, чем отечественные GigaChat и «Алиса».

Отдельный блок исследования посвящен ошибкам нейросетей. Так, Google AI Mode объявил, что ИСЖ «запрещено в России с 1 января 2026 года» — это неправда. DeepSeek выдумал страховой агрегатор с названием «Мутный» и поставил его в один ряд с «Банки.ру». GigaChat сочинил историю про выплату магазину «Фэшн код», которого не существует со ссылкой на реальный сайт страховщика. Модели путают номера законов (ФЗ-359 вместо ФЗ-353), называют устаревший период охлаждения (14 дней вместо актуальных 30) и не предупреждают, что российская «Зеленая карта» не действует в Евросоюзе. Есть и медицински спорный паттерн: нейросети советуют после оформления онкостраховки в течение трех-шести месяцев не проходить чекапы без оговорки о тревожных симптомах.

Соцмедиа показывают другую сторону страхового рынка. 46% обсуждений приходится на автострахование, больше половины всех упоминаний дают Telegram и VK. Пользователи говорят не об имиджевых кампаниях, а о практических вопросах: оформлении, цене, выплатах, ремонте и возвратах. Эти темы формируют живое восприятие страховых компаний и часто оказываются для репутации важнее официальных коммуникаций бренда.

ДМС в пользовательском восприятии часто воспринимается не как страховой продукт, а как способ быстрее получить медицинскую помощь и обойти очереди ОМС. В этом случае выбор выглядит как противопоставление между «долго и бесплатно» и «быстрее, но за деньги».

Самой токсичной темой остается возврат навязанной страховки по кредиту: здесь полис обсуждают «как проблему, от которой хотят избавиться». Один подробный отзыв на «Банки.ру» может влиять на выбор сильнее десятков нейтральных постов, потому что пользователь приходит на такую площадку уже в момент принятия решения.

Авторы исследований говорят, что страховой рынок нельзя оценивать только через узнаваемость бренда, рекламное присутствие или место в поисковой выдаче. Репутация складывается в ответах нейросетей, соцмедиа, отзывах, экспертном контенте и пользовательских историях. Для страховых компаний это означает, что работа с данными, клиентским опытом и публичной коммуникацией становится частью одной репутационной системы.