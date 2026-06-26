ИИ, предпринимательское мышление и многофункциональность: чего ждут от маркетологов в 2026

Раньше компания могла открыть вакансию, собрать отклики, провести несколько стандартных интервью и выбрать маркетолога с релевантным опытом. Сегодня рынок изменился под влиянием нейросетей, роста стоимости рекламного инвентаря и новых моделей потребительского поведения. О том, какие компетенции стали решающими при найме маркетолога в 2026 году, Sostav рассказала собственник агентства «Есть контакт!» Виктория Раневская.

Узкие специалисты уступают многофункциональным командам

В последние годы на рынке труда заметно растет спрос на многофункциональность и T-shaped специалистов. По данным аналитики рекрутинговых платформ и отчетов hh.ru, по сравнению с 2023 годом выросла доля вакансий, в которых от кандидата требуется сочетание навыков из смежных областей.

Если раньше маркетолог мог работать в рамках своей специализации — заниматься только трафиком, креативом или контентом, — сегодня этого уже недостаточно. В условиях роста стоимости привлечения клиента (Customer Acquisition Cost, CAC) предприниматели поняли, что прибыль зависит не только от эффективности рекламы. На нее влияют продукт, упаковка, логистика, удержание клиентов и экономика всей воронки продаж.

В агентстве «Есть контакт!» преимущество получают специалисты, которые способны смотреть шире рекламного кабинета. Среди коллег растет спрос на маркетологов, которые:

понимают ОПИУ (отчет о прибылях и убытках) и способны составить базовую финансовую модель проекта;

понимают, как работает бизнес-модель компании в целом, а не только ее маркетинговая составляющая;

мыслят не отдельными инструментами, а связками каналов в рамках омниканального подхода;

при необходимости готовы самостоятельно выполнять прикладные задачи — от настройки рекламной кампании до создания лендинга;

способны быстро перестраивать процессы в ответ на внешние изменения.

Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, которым в условиях оптимизации расходов сложнее содержать отдельный штат из стратега, аналитика, медиабайера и специалиста по продвижению в социальных сетях.

ИИ становится частью базового набора профессиональных навыков

По данным McKinsey, около 75% потенциального экономического эффекта генеративного ИИ приходится на четыре направления: клиентский сервис, маркетинг и продажи, разработку программного обеспечения и исследования. Для маркетинга технология интересна прежде всего как инструмент повышения производительности, а не ускорения рабочих процессов.

Работодатели реже интересуются самим фактом знакомства кандидата с нейросетями. Гораздо важнее понимание того, как встроить ИИ в рабочий процесс, какие задачи ему можно делегировать и как контролировать качество результата.

При этом внедрение ИИ не означает автоматический рост эффективности. Исследователи все чаще говорят о необходимости обучения сотрудников новым методам работы и развитию навыков критической оценки результатов, полученных с помощью алгоритмов.

Предпринимательское мышление и адаптивность

Классические модели маркетинга предполагают идеальные условия, однако на практике компания может столкнуться с сокращением бюджета или потерей привычных каналов продвижения.

Такой подход меняет систему оценки кандидатов. Теоретические знания отходят на второй план. Работодателей интересует, как специалист решает прикладные задачи в условиях ограничений и каким образом управляет рисками.

Гибкость становится важнее стажа. Компании ищут людей, способных работать короткими циклами: быстро погружаться в новую нишу, выделять приоритетную гипотезу, запускать тестирование, анализировать результаты, дорабатывать решение и масштабировать успешные практики.

Традиционная линейная схема продаж — «создали предложение, показали рекламу, получили продажу» — постепенно теряет эффективность из-за баннерной слепоты и фрагментации потребления контента. Поэтому растет спрос на специалистов, которые мыслят полным циклом взаимодействия с аудиторией и понимают карту пути клиента (Customer Journey Map, CJM), включая роль бренда на каждом этапе принятия решения.

По данным McKinsey, около 75% потенциального экономического эффекта генеративного ИИ приходится на четыре направления: клиентский сервис, маркетинг и продажи, разработку программного обеспечения и исследования. Для маркетинга технология интересна прежде всего как инструмент повышения производительности, а не ускорения рабочих процессов.

Работодатели реже интересуются самим фактом знакомства кандидата с нейросетями. Гораздо важнее понимание того, как встроить ИИ в рабочий процесс, какие задачи ему можно делегировать и как контролировать качество результата.

При этом внедрение ИИ не означает автоматический рост эффективности. Исследователи все чаще говорят о необходимости обучения сотрудников новым методам работы и развитию навыков критической оценки результатов, полученных с помощью алгоритмов.

Частичная занятость и мультиджоббинг становятся новой нормой

По подсчетам HR-эксперта, основателя и руководителя агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светланы Перковой, в 2026 году количество регистраций новых пользователей на платформах по поиску подработки выросло почти на 75%, а количество компаний, готовых брать людей на короткие смены, — на четверть.

Экономика независимой занятости затронула не только линейных исполнителей, но и топ-менеджеров, а также высококвалифицированных специалистов. Компаниям приходится адаптироваться к модели, при которой сильный эксперт не работает в одном проекте с 9 до 18 часов, а сотрудничает на условиях частичной занятости, выступает внешним консультантом или одновременно ведет несколько направлений.

Для консервативного бизнеса такой формат может быть непривычным. Однако для привлечения сильных специалистов все чаще приходится оценивать не количество отработанных часов, а достигнутый результат.

Маркетинговые команды также строятся по гибридному принципу: ключевые компетенции остаются внутри компании, а узкоспециализированные задачи передаются на аутсорсинг или проектную работу.

Как меняются ключевые роли в маркетинговой команде

Эволюция технологий существенно изменила функционал привычных должностей.

Трафик-менеджер

Раньше: собирал семантическое ядро, кластеризовал запросы, вручную очищал рекламные площадки, готовил тексты вместе с копирайтером.

Сейчас: фокусируется на стоимости целевого действия (Cost Per Action, CPA), работает с алгоритмами рекламных систем, разрабатывает предложения, создает посадочные страницы и креативы, обучает автоматические стратегии, анализирует поведение аудитории и масштабирует успешные связки.

Директор по маркетингу (Chief Marketing Officer, CMO)

Раньше: управлял командой, ставил задачи и контролировал ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI).

Сейчас: частично возвращается к модели универсального специалиста. Благодаря нейросетям и платформам без программирования (no-code) современный директор по маркетингу может самостоятельно создать лендинг, настроить почтовую воронку и подготовить баннеры для проверки гипотезы, не дожидаясь работы подрядчиков.

CRM-интегратор

Раньше: создавал воронки и поля в CRM-системе (Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами), а затем контролировал корректность их заполнения отделом продаж.

Сейчас: объединяет CRM, аналитику, звонки и другие точки контакта в единую базу данных. Настраивает ботов на базе больших языковых моделей (Large Language Models, LLM), которые способны самостоятельно квалифицировать лиды и сопровождать клиентов в мессенджерах по сложным сценариям.

Специалист по продвижению в социальных сетях

Раньше: искал информационные поводы, писал публикации, согласовывал контент-планы и организовывал фотосессии.

Сейчас: использует инструменты аналитики социальных медиа для изучения трендов и действий конкурентов. С помощью генеративного ИИ создает тексты в стилистике бренда за считаные минуты, генерирует изображения и адаптирует единицу контента под несколько платформ и форматов — от коротких видео до длинных текстов.

Практическое руководство: что делать маркетологам, чтобы оставаться востребованными

Чтобы сохранять конкурентоспособность в ближайшие годы, специалистам стоит системно развивать следующий набор навыков.

Изучать финансовое моделирование. Базово освойте расчет юнит-экономики, когортный анализ и прогнозирование пожизненной ценности клиента (Lifetime Value, LTV).

Развивать понимание бизнес-моделей. Изучайте, как зарабатывают компании из смежных отраслей — от SaaS до сложного сегмента B2B. Перенос успешных механик из других сфер часто обеспечивает высокую отдачу от инвестиций (Return on Investment, ROI).

Осваивать инструменты искусственного интеллекта на продвинутом уровне. Недостаточно просто составлять запросы. Используйте ИИ для автоматизации процессов, анализа данных и решения операционных задач.

Развивать аналитические компетенции. Знание статистики помогает отличать реальные изменения от случайных колебаний. Базовые навыки работы с SQL и Python станут для специалиста дополнительным преимуществом.

Влиять на все элементы комплекса 4P. Выходите за пределы продвижения (Promotion), погружайтесь в продукт (Product), ценообразование (Price) и дистрибуцию (Place).

Вывод

Трансформация маркетинговой функции связана не столько с появлением новых инструментов, сколько с изменением требований бизнеса к специалистам. Работодатели ожидают сочетания аналитических навыков, понимания экономики продукта, способности работать с данными и умения использовать инструменты искусственного интеллекта.

Согласно отчету World Economic Forum Future of Jobs 2025, аналитическое мышление остается наиболее востребованным навыком среди работодателей, а компетенции в области ИИ и больших данных входят в число самых быстрорастущих. Одновременно растет значение гибкости, способности к обучению и межфункциональному взаимодействию.

Маркетолог постепенно становится не только специалистом по продвижению, но и участником бизнес-процессов компании. Поэтому на первый план выходят навыки, которые позволяют связывать маркетинг, аналитику, продукт и технологии в единую систему принятия решений.