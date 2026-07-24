Google: искусственный интеллект используется в 68% профессий, но заменяет лишь часть задач

ИИ уже используется в 68% профессий, на которые приходится около 90% занятости в США. При этом технология применяется избирательно: искусственный интеллект помогает примерно в 21% рабочих задач, а полная автоматизация встречается менее чем в 10% случаев. Такие данные содержатся в исследовании Google.

В Google отмечают, что чаще всего сотрудники используют ИИ для поиска информации, обучения, генерации идей, разработки стратегий и проверки гипотез. При этом технология применяется не только в офисных профессиях: специалисты технических и рабочих специальностей используют ИИ для диагностики оборудования, устранения неисправностей и повышения квалификации.

Большая часть взаимодействий с ИИ происходит вне рабочего места — около 86%. Пользователи применяют технологии для повседневных задач, включая поиск товаров, работу с бытовой техникой, оформление документов, оплату налогов и решение административных вопросов.

Google отмечает, что распространение ИИ зависит от уровня цифрового развития и доходов стран, однако отдельные государства со средним уровнем дохода демонстрируют темпы внедрения, сопоставимые с более развитыми рынками.

Ранее стало известно, что 4,5 тысячи работников Google подписали петицию к генеральному директору Сундару Пичаи с требованием защитить персонал от массовых увольнений из-за внедрения ИИ и обеспечить более справедливые условия сокращений.