Главными страхами работающих россиян стали увольнение, недооцененность и невостребованность

У 59% опрошенных россиян нет страхов, связанных с работой. 8% боятся увольнения, 6% — недооцененности и маленькой зарплаты, 4% — невостребованности, 3% — руководства. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

В числе остальных страхов, связанных с работой: нестабильность (3%), отсутствие развития и карьерного роста (2%), закрытие и банкротство предприятия (2%), невыплата и задержка зарплаты и премии (2%). Еще 1% боится потери здоровья, 1% — коллектива, 1% — выгорания, 1% — переработок и увеличения нагрузки, 1% — обмана со стороны работодателя. 1% опасается остаться на этой работе надолго, 1% страшится любых перемен.

Женщины чаще боятся недооцененности и маленькой зарплаты (8% против 4% среди мужчин), представители сильного пола — увольнения (9% против 7% среди женщин), нестабильности (4% против 2%) и обмана со стороны работодателя (2% против 0%).

Максимальная доля тех, кто ничего не боится, была зафиксирована в октябре 2024 года — 69%. Это был период пика кадрового дефицита. В 2025 году показатель составил 66%, в 2026-м — 59%.

Страх увольнения держится на уровне 8% второй год подряд, пиковое значение пришлось на 2022 год — 13%. Опасения по поводу низкой зарплаты упоминаются чаще, чем раньше (5% в 2025 году, 6% — в 2026-м), как и страх быть невостребованным на рынке труда (1% в 2025 году, 4% — в 2026-м).

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.