On-site персонализация: как эффективно собрать лиды и увеличить конверсию

Инструменты on-site персонализации могут эффективно решить разные бизнес-задачи. Какие кампании с их помощью можно провести, как повысить конверсию и получать стабильные результаты, Sostav рассказали специалисты онлайн-магазина «Утконос» на примере платформы Flocktory

«Колесо фортуны» для повышения конверсии и сбора лидов

«Колесо фортуны» — механика, которая разыгрывает один из нескольких вариантов мотивации для пользователей. Например, предложения от разных игроков-партнёров.

Нестандартность механики заключается в:

Настройке различных вероятностей — выдачи подарков-промокодов от одного партнёра больше, чем от другого (но их выдача должна быть пропорциональной);

Настройке ограничений мошеннических операций внутри кампании;

Настройке взаимоисключений между версиями — кампания могла показаться как на отдельном лендинге, так и на сайте после третьей страницы в сессии.

При этом важно развести пользователей таким образом, чтобы, выиграв приз в одной кампании, они не получили мотивацию в другой. В итоге есть видимый рост конверсии (более 2%) и прогретые мотивацией лиды.

Сбор лидов осуществляется с помощью инструментов on-site персонализации. Важно учесть важные моменты:

Объединить обогащение базы с дополнительными целевыми действиями пользователя — не просто забирать email, но и мотивировать на регистрацию на площадке. Это может количественно повлиять на снижение конверсии, однако появится более качественный лид, с которым можно взаимодействовать не только по email, но и в личном кабинете — делать предложения для новичков, давать welcome-cкидки и другие персональные предложения;

Развести показ виджета для новых пользователей и тех, кто уже совершает покупки на платформе, но не подписался на новости;

Разделить показ на авторизованных и неавторизованных пользователей.

Как осуществляется сбор лидов:

Отдельный Endpoint-сервер проверяет состояние пользователя и «отдаёт команды» модулю;

В зависимости от команды, модуль показывает разное состояние виджета с разным call-to-action: «Авторизуйтесь в личном кабинете», «Подтвердите свою почту — мы отправили вам email», «Кажется, мы ещё не знакомы — оставьте свою почту для получения новостей» и другие.

В итоге при таком подходе партнёр получает качественный лид, пользователь получает только релевантную коммуникацию, а инфошум снижается.

Сбор обратной связи и работа с лояльностью on-site

Сбор обратной связи специалисты онлайн-магазина осуществляют с помощью двухшаговой кампании, которая встроена в контент сайта:

Спрашивают у пользователей, видели ли они цену на товар дешевле, чем текущую;

Просят приложить ссылку на товар в другом интернет-магазине.

Если пользователь авторизован, его ответ и ID фиксируются в системе, платформа забирает этот параметр специальной настройкой для дальнейшей обработки. Также запоминается URL страницы, на которой пользователь прошёл опрос — так можно понять, в каких именно категориях чаще всего делятся ссылками на товары конкурентов.

Большинство пользователей с готовностью подскажут, «где лучше»: кто-то c прицелом на дополнительную мотивацию от компании, кто-то из-за лояльности и желания помочь сервису стать лучше. В любом варианте пользователь чувствует значимость и получает внимание, а сервис — пользу.

Если говорить про классический подход к сбору обратной связи, то здесь используется многошаговый опрос с различными вариантами формата ответов: открытые комментарии, множественный выбор, выбор только одной опции.

Особенности:

Настройка непоказа кампании на определенных пользователей, которых идентифицируют по ID;

Адаптация кампании под десктоп и мобайл форматы.

Оn-site обучение внутри корзины для облегчения взаимодействия с новым функционалом

При обновлении раздела «Корзина» — сенситивного этапа воронки особенно для постоянных пользователей, которые привыкли к интерфейсу (лучше поэтапно подсвечивать новые элементы, аккуратно и нативно знакомить с функционалом, визуально акцентируя внимание на конкретных разделах).

Особенности реализации заключаются:

Подсветке только для пользователей, попавших в нужный сегмент;

Настройке показа только один раз на одного пользователя;

Адаптации количества этапов обучения в зависимости от особенности работы корзины.

Например, сайт может вызвать всплывающее окно, предупреждающее о невозможности доставки какой-то части товаров. В таком случае модуль Flocktory должен прервать показ своей кампании и возобновить её только после того, как пользователь закончит взаимодействие с основным функционалом сайта.

Выводы

Инструменты on-site персонализации могут качественно решать разные бизнес-задачи, но большое значение для достижения нужных результатов будет иметь тщательное сегментирование аудитории и настройка инструментов с учетом поведенческих характеристик и особенностей выделенных сегментов.

Поведенческие факторы у постоянных покупателей и тех, кто совершил покупку в первый раз, очень разные. Поэтому одна и та же механика может положительно воздействовать на одну группу и негативно на другую. Разделение трафика на сегменты, тестирование гипотез и параллельная оптимизация кампаний по их результатам помогают на постоянной основе улучшить работу инструментов on-site персонализации, находить новые решения и получать стабильные результаты.