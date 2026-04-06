06.04.2026 в 12:37

Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку молочной продукции

Аграрии терпят убытки и вынуждены останавливать свою работу

1

Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер» обратилась в Минпромторг с просьбой отменить идентификацию молочной продукции. Обязательная маркировка таких продуктов для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов действует с 1 сентября 2024 года. Об этом пишут «Известия».

Из-за внедрения маркировки фермеры были вынуждены увеличить штат (понадобились дополнительные операторы, IT-специалисты и кладовщики), приобрести оборудование (весы, принтеры, сканеры, специализированный софт). Также на аграриев легли регулярные расходы: на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации, зарплату сотрудников.

Особенно остро проблема ощущается у фермеров, работающих на приграничных и отдаленных территориях. Там нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля.

В Ассоциации сельхозпроизводителей оценили совокупное удорожание молочного производства после введения маркировки в 30−50%, а снижение рентабельности в отдельных случаях — в 100%. Средние расходы на маркировку могут составлять 1 млн руб. при выручке 2,5−3 млн руб.

В результате часть фермеров полностью прекратили переработку молока, перешли на продажу сырья или сократили ассортимент и поголовье скота в три-пять раз. До 70% малых хозяйств переходят в серую зону или закрываются. В частности, ряд сельхозпроизводителей прекратили работу в Красноярском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

Ранее Sostav рассказал, как фермеры и дачники становятся драйверами инфлюенс-маркетинга.

Минпромторг Фермеры Маркировка молочные продукты
