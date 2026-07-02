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02.07.2026 в 05:30

ФАС потребовала от Apple предустановить российское ПО

Ведомство выдало предупреждение с сроком исполнения до 15 июля

ФАС России направила предупреждение американской корпорации Apple с требованием устранить дискриминационные условия в отношении российских поисковых систем и выполнить требование о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах под управлением iOS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Срок исполнения предписания — до 15 июля 2026 года. В случае невыполнения ведомство начнет административное производство. По предварительной оценке, при подтверждении нарушения закона о защите конкуренции компании грозит штраф до 4 млрд руб.

В качестве основания для предупреждения ФАС указала, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, тогда как для использования российских аналогов пользователям приходится менять настройки вручную. По мнению регулятора, такая практика создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и ущемляет права неопределённого круга потребителей.

Кроме того, в ФАС отметили, что Apple не выполнила требования о предустановке российского программного обеспечения — в частности национального мессенджера и отечественного магазина приложений.

Напомним, в начале июня из App Store исчез мессенджер «Макс», затем Apple удалила ряд приложений компании VK.

Apple
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