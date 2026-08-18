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18.08.2026 в 16:40

В Госдуму внесли законопроект о маркировке материалов, созданных или измененных с ИИ

Формат и порядок маркировки предлагается определить правительству

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий ввести обязательную маркировку материалов, созданных или измененных с использованием больших моделей искусственного интеллекта (ИИ). Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно инициативе, обязанность по маркировке будет распространяться на тех, кто предоставляет доступ к большим моделям ИИ. Формат и порядок нанесения соответствующих обозначений должно будет определить правительство России.

Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит повысить уровень защиты граждан от дезинформации и снизить риски распространения материалов, созданных с использованием ИИ.

Кроме того, депутаты рассчитывают сократить число преступлений, совершение которых может быть облегчено применением контента, созданного или измененного с помощью искусственного интеллекта.

Ранее пользователям ИИ-моделей также предлагалось вменить в обязанность маркировать созданные с их помощью изображения, аудио и видео. Соответствующие поправки в закон об ИИ и Гражданский кодекс подготовила рабочая группа Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Госдума Маркировка ИИ
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