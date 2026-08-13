Правозащитники Германии подали уголовную жалобу на Meta* из-за умных очков

Немецкая правозащитная организация HateAid подала уголовную жалобу против Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) и компаний, участвующих в продаже умных очков Ray-Ban Meta* Wayfarer. Организация считает, что устройства могут нарушать нормы о защите частной жизни, поскольку позволяют вести видеосъемку людей без их ведома, пишет Reuters.

Жалоба направлена в подразделение прокуратуры Франкфурта по борьбе с киберпреступностью. В числе ответчиков указаны Meta* Platforms Technologies Ireland, компании Ray-Ban и Oakley, а также немецкие ретейлеры Fielmann, Apollo-Optik, Mister Spex и MediaMarkt. Правозащитники ссылаются на немецкое законодательство, которое запрещает выводить на рынок устройства, замаскированные под обычные предметы и предназначенные для незаметной записи людей.

Главная претензия организации связана с тем, что умные очки внешне практически не отличаются от обычных моделей. Это затрудняет для окружающих понимание того, ведется ли съемка. Организация также связывает распространение подобных устройств с ростом рисков цифрового насилия, в том числе распространения изображений людей без их согласия.

Сами умные очки в Германии пока не запрещены: Федеральное сетевое агентство ранее указывало, что устройства допустимы при условии, что функция записи имеет заметный визуальный сигнал.

Ранее суды Англии и Уэльса запретили использование «умных» очков Meta* в судебных зданиях из-за риска скрытой фото- и видеосъемки. До этого аналогичное решение принято в Нью-Йорке.