Из App Store удалили ряд приложений группы VK

UPD: Основное приложение VK также было удалено из App Store.

Из магазина приложений App Store пропали приложения сервисов «Дзен», «VK Видео», «VK Знакомства», «VK Мессенджер» и «VK Музыка». Для скачивания доступны приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом пишет РБК.

Sostav в пресс-службе VK рассказали, что приложения группы недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. «VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», — заявили в компании.

В VK подчеркнули, что Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения группы. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к сервисам. Действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи не будут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях. VK считает действия Apple «немотивированными и неприемлемыми».

Все приложения VK, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать. Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.