«Макс» удалили из App Store из-за «санкций»

Мессенджер «Макс» был удален из App Store из-за санкционных ограничений. Об этом представитель Apple сообщил «Би-би-си», подтвердив факт исключения приложения из официального магазина для устройств на iOS.

В компании заявили, что соблюдают законодательство и требования юрисдикций, в которых ведут деятельность. При этом Apple не уточнила, какие именно санкции стали основанием для удаления приложения.

О том, что «Макс» исчез из App Store, ранее сообщила пресс-служба мессенджера. В компании отметили, что пользователи, уже установившие приложение на свои устройства, смогут продолжить пользоваться сервисом без ограничений.

Однако владельцы iPhone и iPad лишились возможности получать push-уведомления о новых сообщениях. В «Максе» подчеркнули, что доставка сообщений и остальные функции сервиса продолжают работать в штатном режиме, а пользователям рекомендовали периодически самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.

При этом мессенджер остается доступным для скачивания через другие магазины приложений. Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство намерено урегулировать ситуацию с удалением сервиса из App Store и выразил уверенность, что вопрос будет решен.