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18.08.2026 в 10:10

В Госдуме предложили усилить защиту персональных данных пассажиров

Авторы инициативы считают необходимым установить четкие правила сбора, передачи и хранения информации о пассажирах

«Единая Россия» выступила за усиление защиты персональных данных пассажиров. Помимо сведений о маршрутах и билетах, в информационные массивы могут попадать номера телефонов, адреса электронной почты и платежная информация, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Боярского, при покупке билета пассажир должен ясно видеть, какие данные собираются, кому они передаются и для каких целей используются. Он также предложил законодательно определить сроки хранения информации сервисами бронирования после ее передачи в государственные системы.

Боярский отметил, что при обработке больших объемов данных необходимо минимизировать риски утечек и использования информации не по назначению. В частности, перевозчики и связанные с ними сервисы должны собирать только те сведения, которые действительно необходимы для работы.

При этом обмен данными, по мнению депутата, нужен для повышения безопасности перевозок и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Госдума Сергей Боярский
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