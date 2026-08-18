В Госдуме предложили усилить защиту персональных данных пассажиров

«Единая Россия» выступила за усиление защиты персональных данных пассажиров. Помимо сведений о маршрутах и билетах, в информационные массивы могут попадать номера телефонов, адреса электронной почты и платежная информация, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Боярского, при покупке билета пассажир должен ясно видеть, какие данные собираются, кому они передаются и для каких целей используются. Он также предложил законодательно определить сроки хранения информации сервисами бронирования после ее передачи в государственные системы.

Боярский отметил, что при обработке больших объемов данных необходимо минимизировать риски утечек и использования информации не по назначению. В частности, перевозчики и связанные с ними сервисы должны собирать только те сведения, которые действительно необходимы для работы.

При этом обмен данными, по мнению депутата, нужен для повышения безопасности перевозок и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.