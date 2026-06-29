Фармкомпании увеличивают инвестиции в телевизионную рекламу

По итогам 2025 года фармацевтические компании увеличили расходы на традиционную рекламу на 14,7%, доведя совокупный бюджет до 46,1 млрд руб. Главным драйвером роста стало телевидение, особенно формат спонсорства, вложения в который выросли сразу на 77,7% — с 4,6 млрд до 8,1 млрд руб., сообщает Forbes со ссылкой на данные Starlink .

Фарма остается одной из немногих отраслей, продолжающих активно инвестировать в ТВ, несмотря на общий уход рекламодателей в digital. При этом маркетинговая стратегия смещается от классических рекламных роликов к интеграциям в телевизионный контент. Бренды все чаще становятся спонсорами развлекательных и семейных шоу, где их продукция органично встраивается в сюжет или сопровождает программу. Такой формат помогает повысить доверие аудитории и сделать коммуникацию менее навязчивой, чем традиционные рекламные блоки.

Лидером рынка второй год подряд остается «Отисифарм», увеличивший бюджет до 6,3 млрд руб. Следом идут дистрибьютор «Протек» (3,6 млрд руб.) и производитель БАДов «Эвалар» (3,1 млрд руб.), показавший один из самых высоких темпов роста. В пятерку также вошли «Биннофарм Групп» и «Материа Медика Холдинг».

Эксперты отмечают, что ТВ по-прежнему обеспечивает широкий охват целевой аудитории, особенно женщин старше 30 лет — одной из ключевых групп потребителей безрецептурных препаратов. Кроме того, спонсорские интеграции позволяют не только повысить узнаваемость бренда, но и объяснить особенности применения лекарств, что особенно важно для фармацевтической категории.

Рост интереса к телевизионному спонсорству также связан с более выгодной экономикой размещения и снижением конкуренции за эфирное время. Пока другие отрасли концентрируются на digital-каналах, фармкомпании используют телевидение как инструмент долгосрочного бренд-маркетинга, сочетая широкий охват, доверие аудитории и более эффективную коммуникацию с потребителями.

По данным исследования, проведенного Arena (группа АДВ ), в 2025 году первое место среди всех рекламодателей в указанной категории занял «Эвалар». На второй строчке «Отисифарм», на третьей — «Протек».