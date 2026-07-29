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29.07.2026 в 06:30

Долг Telegram по штрафам в России приблизился к 38 млн рублей

В отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств

Задолженность Telegram по неоплаченным в установленный срок штрафам за нарушение российского законодательства выросла почти до 37,9 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органах.

Еще в марте сумма долга оценивалась примерно в 35,9 млн руб. В отношении мессенджера открыто 27 исполнительных производств. При этом принудительное взыскание около 8 млн руб. ведется лишь по трем из них, тогда как остальные производства прекращены.

Напомним, за первые шесть месяцев 2026 года российские суды назначили Telegram штрафы на сумму свыше 100 млн руб.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что российские власти поддерживают контакты с Telegram по вопросу восстановления полноценной работы сервиса, однако, по его словам, со стороны компании не наблюдается высокой активности. При этом мессенджер сохраняет интерес рекламодателей.

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