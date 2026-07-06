Telegram оштрафовали в России более чем на 100 млн рублей с начала года

За первые шесть месяцев 2026 года российские суды назначили мессенджеру Telegram штрафы на сумму свыше 100 млн руб. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседников агентства, большинство штрафов связано с неудалением запрещенной информации, что квалифицируется как нарушение законодательства о распространении контента в интернете.

Роскомнадзор ранее отмечал, что Telegram продолжает не выполнять требования российского законодательства. Ведомство заявляло о сохранении ограничительных мер в отношении сервиса с целью обеспечения их соблюдения.

С начала ограничений в августе 2025 года регулятор последовательно усиливает контроль за исполнением требований к мессенджеру.

Ранее сообщалось, что Telegram сохраняет интерес рекламодателей.