06.04.2026 в 07:55

Дизайнеры названы самыми ленивыми работниками

В лени признались 28% PR-специалистов

33% российских дизайнеров признались в лени. Меньше всего ленятся операторы кол-центров и главные бухгалтеры, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Среди аналитиков ленивых сотрудников 29%. Немало таких также среди PR-специалистов (28%), юристов (27%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 26%).

Меньше всего признаются в лени главные бухгалтеры и операторы кол-центров (по 9%), кладовщики (11%), продавцы (12%), маркетологи (13%) и квалифицированные рабочие (14%).

Исследование также выявило тенденцию: чем больше зарабатывает человек, тем менее ленивым он себя считает. Так, только 14% респондентов с доходом от 150 тыс. руб. в месяц признадись в лени.

Ранее россияне назвали самыми сексуально привлекательными представителей креативных индустрий — дизайна, маркетинга, медиа, рекламы, искусства и смежных направлений.

