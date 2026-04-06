Дизайнеры названы самыми ленивыми работниками

33% российских дизайнеров признались в лени. Меньше всего ленятся операторы кол-центров и главные бухгалтеры, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Среди аналитиков ленивых сотрудников 29%. Немало таких также среди PR-специалистов (28%), юристов (27%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 26%).

Меньше всего признаются в лени главные бухгалтеры и операторы кол-центров (по 9%), кладовщики (11%), продавцы (12%), маркетологи (13%) и квалифицированные рабочие (14%).

Исследование также выявило тенденцию: чем больше зарабатывает человек, тем менее ленивым он себя считает. Так, только 14% респондентов с доходом от 150 тыс. руб. в месяц признадись в лени.

