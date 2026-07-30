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30.07.2026 в 06:30

«Детский мир» пересматривает условия аренды магазинов

Ретейлер добивается скидок у торговых центров

Сеть «Детский мир» начала массово пересматривать условия аренды магазинов, добиваясь снижения ставок в торговых центрах. Компания уже около года ведет переговоры с арендодателями и, в зависимости от эффективности конкретной точки, просит скидки в размере от 10% до 50%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Компания применяет индивидуальный подход к каждому объекту. В отдельных случаях арендодатели вынуждены идти на уступки и срывы по платежам, а некоторые торговые центры расторгают договор и закрывают торговые точки бренда.

Пересмотр аренды стал частью программы оптимизации расходов после резкого ухудшения финансовых результатов: по итогам 2025 года ретейлер получил чистый убыток в 7,8 млрд руб. против прибыли 57,2 млрд руб. годом ранее. При этом именно аренда остается одной из крупнейших статей затрат для розничных сетей.

В компании подтверждают, что пересмотр условий аренды проводится на постоянной основе для сети, насчитывающей около 1,5 тыс. магазинов. Решения принимаются с учетом посещаемости торговых центров, транспортной доступности, рыночных ставок и эффективности каждой торговой точки. Несмотря на активное развитие онлайн-продаж, физические магазины остаются важной частью бизнеса, поскольку большинство интернет-заказов покупатели по-прежнему получают именно в них.

Эксперты отмечают, что необходимость сокращать расходы связана с изменением потребительского поведения. Покупатели все чаще приобретают детские товары на маркетплейсах, тогда как посещаемость специализированных магазинов продолжает снижаться. Дополнительное давление на рынок оказывают сокращение рождаемости, рост операционных расходов и увеличение арендных ставок.

Оптимизация затрат сегодня стала общей тенденцией для российского ретейла. Многие крупные сети закрывают нерентабельные магазины, пересматривают формат работы и концентрируются на повышении эффективности действующих точек.

Детский мир
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