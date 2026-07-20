Посещаемость российских торговых центров за семь лет сократилась на четверть

Посещаемость российских торговых центров продолжает снижаться. Так, за первые 28 недель 2026 года средний трафик составил 356 посетителей в день на 1 тыс. м2 арендуемой площади. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Focus Technologies.

В Москве показатель сократился на 24%, а по сравнению с допандемийным уровнем снижение достигло 25%. Эксперты отмечают, что падение связано не только с уменьшением общего числа посетителей, но и с изменением потребительских привычек.

Одной из главных причин называют рост онлайн-торговли и изменение структуры расходов населения. По итогам 2025 года на онлайн пришлось уже 57% продаж в непродовольственном сегменте. Одновременно покупатели стали реже приобретать одежду и обувь — традиционно ключевую категорию для торговых центров. В первом полугодии 2026 года количество таких покупок сократилось еще на 10% в годовом выражении, несмотря на рост среднего чека.

Дополнительное давление на рынок оказывают закрытие и оптимизация одежных сетей, что приводит к росту вакантных площадей и снижению привлекательности отдельных объектов. Эксперты также отмечают влияние дефицита топлива, возникшего летом 2026 года, из-за которого потребители стали чаще отказываться от необязательных поездок.

При этом часть покупательского потока перераспределяется в районные торговые центры, стрит-ретейл и коммерческие помещения в жилых комплексах, расположенные ближе к месту проживания.

В ответ на изменение спроса владельцы торговых центров постепенно пересматривают концепцию своих объектов. Вместо традиционного акцента на магазинах одежды они увеличивают долю ресторанов, кафе, фитнес-клубов, медицинских, образовательных и бытовых сервисов, которые формируют регулярный поток посетителей.