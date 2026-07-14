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14.07.2026 в 05:50

Больше трети ретейлеров в России отказались от офлайн-точек

Почти 40 брендов меняют стратегию развития в стране

С начала 2026 года 39 ретейлеров пересмотрели стратегию развития в России. Из них 38% сократили число магазинов, а 36% полностью отказались от офлайн-формата, а еще 26% оказались в «зоне неопределенности» из-за финансовых трудностей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group.

Большинство компаний, пересмотревших планы, работают в сегменте одежды и обуви — на них пришлось 67% всех случаев. На бытовую технику, детскую одежду, товары для дома и ювелирные изделия пришлось по 5% случаев, а остальное — продуктовый ретейл, общепит, косметика и спортивные товары.

По оценке экспертов, нынешняя волна закрытий стала следствием решений, принятых еще во второй половине 2025 года. Среди основных причин — рост расходов на содержание магазинов, увеличение налоговой нагрузки, снижение покупательной способности россиян и падение посещаемости торговых центров.

Дополнительное давление на традиционную розницу оказывают маркетплейсы. Покупатели все чаще выбирают онлайн-площадки и пункты выдачи рядом с домом, посещая торговые центры преимущественно для целевых покупок. Эксперты отмечают, что особенно сложной ситуация остается для российских fashion-брендов среднего ценового сегмента, которые активно расширяли сети после ухода зарубежных компаний.

Напомним, по итогам всего 2025 года российский рынок окончательно покинули 30 компаний, из которых 24 были отечественными. По итогам текущего года могут уйти еще 13.

Бренд
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