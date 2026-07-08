Депутаты Госдумы приняли закон о маркировке ИИ-контента

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. В частности, пользователям предоставят возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением ИИ. Владельцы онлайн-площадок с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут обеспечить техническую возможность для такой маркировки. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователи, которые применяют большие фундаментальные ИИ-модели для генерации аудио- и видеоматериалов, смогут размещать на них предупреждение об использовании искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения маркировки определит соглашение между тем, кто применяет ИИ-модель, и тем, кто предоставляет возможность ее применения.

Также закон:

определяет принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными ИИ-моделями;

предусматривает полномочия президента, правительства, федеральных органов власти, других госорганов, госкорпораций и Центробанка в сфере применения больших фундаментальных ИИ-моделей;

вводит две категории ИИ-моделей: суверенную и национальную;

вводит меры поддержки разработчиков суверенных и национальных ИИ-моделей.

Законопроект о развитии искусственного интеллекта был внесен правительством в Госдуму в июне и принят в первом чтении 7 июля.