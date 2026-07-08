Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.07.2026 в 16:00

Депутаты Госдумы приняли закон о маркировке ИИ-контента

Пользователям хотят дать возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением ИИ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. В частности, пользователям предоставят возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с применением ИИ. Владельцы онлайн-площадок с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут обеспечить техническую возможность для такой маркировки. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователи, которые применяют большие фундаментальные ИИ-модели для генерации аудио- и видеоматериалов, смогут размещать на них предупреждение об использовании искусственного интеллекта. Формат и порядок размещения маркировки определит соглашение между тем, кто применяет ИИ-модель, и тем, кто предоставляет возможность ее применения.

Также закон:

  • определяет принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными ИИ-моделями;
  • предусматривает полномочия президента, правительства, федеральных органов власти, других госорганов, госкорпораций и Центробанка в сфере применения больших фундаментальных ИИ-моделей;
  • вводит две категории ИИ-моделей: суверенную и национальную;
  • вводит меры поддержки разработчиков суверенных и национальных ИИ-моделей.

Законопроект о развитии искусственного интеллекта был внесен правительством в Госдуму в июне и принят в первом чтении 7 июля.

Госдума Маркировка закон Искусственный интеллект
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.