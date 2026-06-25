Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития ИИ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта в РФ. Цели инициативы: введение базового определения ИИ в законодательство страны и обеспечение условий для приоритетного развития российских ИИ-технологий. Об этом пишет агентство «Прайм».

Законопроект был доработан с учетом предложений предпринимателей. Требования документа распространяются на генеративные нейросети, лежащие в основе многих ИИ-сервисов, и не распространяются на специализированные модели, технологии компьютерного зрения и отдельные ИИ-сервисы.

Проект закона закрепляет право разработчиков отечественных ИИ-моделей получать меры поддержки и позволяет стимулировать применение таких решений в значимых отраслях экономики, в числе которых энергетика, госуправление и др.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о регулировании искусственного интеллекта в РФ. Акцент сделан на поддержке российских ИИ-моделей. Сейчас власти работают над перечнем стимулирующих мер.