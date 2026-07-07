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07.07.2026 в 18:10

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о развитии ИИ в России

Документ вводит понятия суверенной и национальной ИИ-моделей

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении рамочный законопроект о развитии искусственного интеллекта в РФ. Документ вводит базовое определение ИИ в российское законодательство. Цель инициативы — обеспечить условия для приоритетного развития отечественных ИИ-технологий. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Особенности законопроекта:

  • определяет принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными ИИ-моделями;
  • предусматривает полномочия президента, правительства, федеральных органов власти, других госорганов, госкорпораций и Центробанка в сфере применения больших фундаментальных ИИ-моделей;
  • вводит две категории ИИ-моделей: суверенную и национальную (для них устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юрлиц);
  • вводит меры поддержки разработчиков суверенных и национальных ИИ-моделей.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму в июне.

Госдума законопроект Искусственный интеллект
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