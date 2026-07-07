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07.07.2026 в 18:50

DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип

Это может снизить зависимость компании от чипов Nvidia и Huawei

Китайский стартап DeepSeek разрабатывает собственный чип для искусственного интеллекта. Этот шаг может снизить зависимость компании от чипов Nvidia и Huawei, которые она ранее использовала для обучения и запуска своих ИИ-моделей. Об этом пишет Reuters.

Чип предназначен для этапа инференса (стадии работы искусственного интеллекта, на которой обученная модель генерирует ответы для пользователей), а не для обучения новых моделей.

В случае успеха выход DeepSeek на рынок разработки полупроводников станет значимым стратегическим сдвигом для компании, которую в Китае называют лидером в сфере ИИ. Это также может создать дополнительные трудности для Huawei.

DeepSeek получила известность более года назад после выпуска двух ИИ-моделей, которые быстро стали популярными во всем мире. Компания делает упор на технологических прорывах в области искусственного интеллекта, а не на коммерциализации своих разработок.

В июне сообщалось, что DeepSeek ведет переговоры о привлечении около $7,4 млрд инвестиций при оценке бизнеса примерно в $52 млрд.

Искусственный интеллект чип DeepSeek
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