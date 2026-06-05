DeepSeek может привлечь $7 млрд

Китайская компания DeepSeek ведет переговоры о привлечении около $7,4 млрд инвестиций при оценке бизнеса примерно в $52 млрд, сообщает Bloomberg. Среди потенциальных участников раунда называются Tencent, CATL и государственный инвестиционный фонд.

По данным источников агентства, основатель компании Лян Вэньфэн может вложить в сделку около $2,85 млрд собственных средств. Ожидается, что привлеченный капитал будет направлен на дальнейшее развитие исследований в области искусственного интеллекта и создание новых языковых моделей.

Как отмечают собеседники Bloomberg, руководство DeepSeek намерено сохранить фокус на фундаментальных разработках, а не на краткосрочной коммерциализации технологий. Компания также планирует продолжить развитие моделей с открытым исходным кодом, что отличает ее стратегию от ряда западных конкурентов.

Конкуренция между американскими и китайскими разработчиками ИИ усиливается. Так, на этой неделе Alphabet также объявила о привлечении около $85 млрд через различные механизмы размещения акций для финансирования дата-центров, серверов и специализированных чипов. В компании объяснили этот шаг тем, что спрос на ИИ-сервисы со стороны бизнеса и пользователей уже существенно превышает доступные вычислительные ресурсы.