ЧМ-2026 добавит $10,5 млрд к мировым рекламным расходам

Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, должен стать крупнейшим в истории турниром и добавить мировой рекламной индустрии около $10,5 млрд дополнительных расходов. Однако даже такая внушительная сумма указывает на ослабление традиционного влияния этого события на рекламодателей, пишет European Business Magazine.

По данным отчета WARC Global Ad Trends, эффект турнира в 2026 году окажется скромнее, чем прошлых событий. Для сравнения, чемпионат 2018 года в России обеспечил рост трат на рекламу на $12,6 млрд.

Хотя турниры обеспечивают рост доходов от телевидения и наружной рекламы, премиальные слоты часто вытесняют обычных рекламодателей, а рост доходов отражает перераспределение расходов, а не расширение рынка. Спад также отражает более глубокие трансформации медиаповедения аудитории: массовый телепросмотр теряет позиции, уступая место многоплатформенному вовлечению — от соцсетей до контента с участием инфлюенсеров.

Сегодня болельщики не просто смотрят матчи, а живут ими в цифровом пространстве. TikTok, ставший официальным партнером FIFA, будет публиковать эксклюзивные закулисные видео, YouTube обеспечит трансляции через партнеров, а стриминговые сервисы — от Netflix до Amazon Prime — активно инвестируют в сопутствующий контент. Для брендов это означает необходимость пересмотра рекламных стратегий: вместо закупки традиционных спонсорских пакетов они стремятся быть частью культурного разговора, который разворачивается вокруг игр в реальном времени.

География турнира создает и новые вызовы. Большинство матчей в Северной Америке пройдет в ночные часы для Европы и Азии, что снизит ценность прямых трансляций, но усилит востребованность хайлайтов.

При этом глобальная любовь к футболу сохраняется: 51% опрошенных по всему миру называют себя фанатами. В России 42% мужчин заявили, что имеют высокий интерес к футболу.