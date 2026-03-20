Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Быть неймером

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2026 в 10:10

ЧМ-2026 добавит $10,5 млрд к мировым рекламным расходам

При этом бренды пересматривают рекламные стратегии

Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, должен стать крупнейшим в истории турниром и добавить мировой рекламной индустрии около $10,5 млрд дополнительных расходов. Однако даже такая внушительная сумма указывает на ослабление традиционного влияния этого события на рекламодателей, пишет European Business Magazine.

По данным отчета WARC Global Ad Trends, эффект турнира в 2026 году окажется скромнее, чем прошлых событий. Для сравнения, чемпионат 2018 года в России обеспечил рост трат на рекламу на $12,6 млрд.

Хотя турниры обеспечивают рост доходов от телевидения и наружной рекламы, премиальные слоты часто вытесняют обычных рекламодателей, а рост доходов отражает перераспределение расходов, а не расширение рынка. Спад также отражает более глубокие трансформации медиаповедения аудитории: массовый телепросмотр теряет позиции, уступая место многоплатформенному вовлечению — от соцсетей до контента с участием инфлюенсеров.

Сегодня болельщики не просто смотрят матчи, а живут ими в цифровом пространстве. TikTok, ставший официальным партнером FIFA, будет публиковать эксклюзивные закулисные видео, YouTube обеспечит трансляции через партнеров, а стриминговые сервисы — от Netflix до Amazon Prime — активно инвестируют в сопутствующий контент. Для брендов это означает необходимость пересмотра рекламных стратегий: вместо закупки традиционных спонсорских пакетов они стремятся быть частью культурного разговора, который разворачивается вокруг игр в реальном времени.

География турнира создает и новые вызовы. Большинство матчей в Северной Америке пройдет в ночные часы для Европы и Азии, что снизит ценность прямых трансляций, но усилит востребованность хайлайтов.

При этом глобальная любовь к футболу сохраняется: 51% опрошенных по всему миру называют себя фанатами. В России 42% мужчин заявили, что имеют высокий интерес к футболу.

Юлия Топольская
ЧМ-2026
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.