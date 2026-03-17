ФИФА и YouTube договорились о трансляциях ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила, что YouTube станет ключевой платформой для освещения Чемпионата мира по футболу 2026 года. Партнерство с медиакомпаниями и контент‑креаторами нацелено на то, чтобы дать болельщикам больше форматов для погружения в атмосферу турнира.

Соглашение предусматривает для медиапартнеров отдельные площадки на их YouTube‑каналах, где будет размещаться контент о мировом первенстве. Впервые в истории турнира вещатели смогут в прямом эфире показывать на YouTube первые 10 минут каждого матча, а отдельные игры — транслировать полностью.

Многостороннее партнерство также расширит доступ к премиальному контенту на официальном YouTube‑канале ФИФА. Там станет доступна часть цифрового архива организации, включая полные записи прошлых встреч и ключевые моменты из истории мирового футбола.