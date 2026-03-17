Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.03.2026 в 18:39

ФИФА и YouTube договорились о трансляциях ЧМ-2026

Видеохостинг станет ключевой платформой для освещения турнира

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила, что YouTube станет ключевой платформой для освещения Чемпионата мира по футболу 2026 года. Партнерство с медиакомпаниями и контент‑креаторами нацелено на то, чтобы дать болельщикам больше форматов для погружения в атмосферу турнира.

Соглашение предусматривает для медиапартнеров отдельные площадки на их YouTube‑каналах, где будет размещаться контент о мировом первенстве. Впервые в истории турнира вещатели смогут в прямом эфире показывать на YouTube первые 10 минут каждого матча, а отдельные игры — транслировать полностью.

Многостороннее партнерство также расширит доступ к премиальному контенту на официальном YouTube‑канале ФИФА. Там станет доступна часть цифрового архива организации, включая полные записи прошлых встреч и ключевые моменты из истории мирового футбола.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.