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30.07.2026 в 14:15

Число покупок одежды и обуви в России сократилось на 10–15%

Потребители экономят на фоне роста цен

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За первые пять месяцев 2026 года количество покупок одежды и обуви в России снизилось на 10%, в некоторых сегментах — на 15%. Причина — желание потребителей сэкономить на фоне подорожания товаров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Во втором квартале 2026 года число покупок одежды и обуви упало на 4% по сравнению с первым кварталом того же года.

В первом квартале российский фешен-рынок вырос на 5−7% в деньгах, преимущественно благодаря повышению цен. Средний чек при покупке одежды и обуви в первом полугодии увеличился на 7% год к году, до 3,1 тыс. руб. Цены в премиум-сегменте за первые три месяца года повысились на 10−20%.

За счет роста цен бренды пытаются компенсировать падение спроса и увеличение себестоимости производства товаров.

Россияне перераспределяют бюджет в пользу недорогих марок или ориентируются на привычные бренды, но приобретают их товары в периоды скидок, в аутлетах, ресейле или заказывают из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ходить в секонд-хенды.

одежда и обувь
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