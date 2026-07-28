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28.07.2026 в 14:23

Россияне стали чаще ходить в секонд-хенды

Там они не только покупают, но и продают свои вещи

В 2025 году российский рынок секонд-хенда и ресейла (без учета ломбардов) составил 950 млрд —1 трлн руб. В 2026 году рынок может вырасти на 12−15%. Об этом пишет Forbes.

Самые крупные категории на рынке секонд-хенда в РФ: одежда и обувь, детские товары, бытовая техника и электроника. Россияне ходят в такие магазины из-за сокращения доходов. Они не только приобретают, но и продают свои вещи.

За первые шесть месяцев 2026 года средний чек на покупку одежды секонд-хенд вырос на 10% год к году, до 1245 руб., число покупок — на 9%. Медианная цена новой одежды и обуви увеличилась на 7%, до 3129 руб., количество покупок сократилось на 10%.

По словам экспертов, для значительной части россиян новая одежда стала менее доступной, при этом секонд-хенды предлагают покупателям более привлекательное сочетание цены, качества и оригинальности. Кроме того, растет популярность винтажных вещей и ретростиля, особенно среди молодежи.

Отечественный рынок ресейла включает четыре группы:

  • люкс (специализированные платформы Oskelly, The Cultt, TSUM Collect);
  • винтажный сегмент (Strogo Vintage, Mix & Match Vintage);
  • массовый секонд-хенд («Мегахенд», «Столичный гардероб», «Планета Секонд Хенд» и Cream);
  • ресейл на цифровых площадках («Авито»).

Ранее сообщалось, что в Москве растет число секонд-хендов после ухода западных брендов. Формат ресейл-магазинов становится частью новой модной экосистемы.

секонд-хенд
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