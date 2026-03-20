20.03.2026 в 11:45

BTS возвращается: концерты поп-группы могут принести триллионы вон экономике Южной Кореи

Власти страны оценивают нематериальный вклад от воссоединения коллектива в десятки раз выше

Южнокорейская поп-группа BTS 21 марта выступит на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом BTS The Comeback Live: Arirang, посвященным выходу нового альбома Arirang, первому почти за четыре года. Министерство финансов Южной Кореи прогнозирует, что возвращение артистов на сцену принесет экономике страны триллионы вон, а нематериальные выгоды могут быть в «несколько или даже десятки раз выше». Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По данным Корейского института культуры и туризма, совокупный экономический эффект от выступлений BTS с учетом туристических расходов, доходов от интеллектуальной собственности и повышения национального бренда может составить 1,2 трлн вон, примерно $900 млн. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что только один день выступления принесет стране около $177 млн.

Ожидаемый эффект от концертов поп-группы эксперты сравнивают с «экономикой Тейлор Свифт». Мировое турне американской поп-певицы в 2023−2024 годах принесло свыше $2 млрд. BTS может превзойти этот показатель благодаря более широкой международной фан-базе и готовности фанатов к путешествиям.

Группа BTS ушла на почти четырехлетний перерыв в 2022 году из-за срочной военной службы участников коллектива. В рамках мирового турне Arirang артисты планируют дать 82 концерта на пяти континентах, а феномен «паломничества» фанатов, воспринимающих группу как источник эмоционального исцеления, может достичь пика именно во время этого тура.

