Волочкова, «Сигма Бой», Sostav и хайп: «Инсайт Люди» проведет панельную дискуссию на ПМЭФ

На ПМЭФ-2025 в рамках Форума креативных индустрий продюсерский центр «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») организует панельную дискуссию «Экономика хайпа: тренды VS стратегии». Под модераторством основателя и CEO «Инсайт Люди» Алины Зиннатуллиной участники обсудят феномен хайпа и его влияние на бизнес-процессы, а также кратковременные тренды, которые становятся мощными экономическими инструментами.
В числе спикеров — заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова, исполнительница вирусного трека «Сигма Бой» Мария Янковская, продюсер телеканала СТС Kids Алина Янковская, руководитель медиапроекта HELLO! Евгения Головко, продюсер Лика Бланк, журналист Александр Малькевич, исполнительный директор Sostav.ru Маргарита Щербакова и вице-президент группы компаний ГК «Родная Речь» Юрий Панов.
Зарубежный взгляд на экономику хайпа представит индийский кинопродюсер и режиссер Нила Мадхаб Панда.
Маргарита Щербакова, исполнительный директор Sostav.ru:
Хайп — не стратегия, а инструмент. Это ускоритель — не фундамент. В 90% случаев хайповые проекты быстро гаснут, потому что за внешней «виральностью» нет долгосрочной архитектуры бренда.
Хайп дает резкий скачок видимости, но не обеспечивает повторного контакта и лояльности. Зависимость от инфоповодов приводит к профессиональной шизофрении: бренд меняет маски быстрее, чем формирует смысл.
Дискуссия, которая стартует 21 июня в 12:00, объединит разные взгляды на природу хайпа — от артистических до маркетинговых.