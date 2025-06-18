Волочкова, «Сигма Бой», Sostav и хайп: «Инсайт Люди» проведет панельную дискуссию на ПМЭФ

Маргарита Щербакова, исполнительный директор Sostav.ru:

Хайп — не стратегия, а инструмент. Это ускоритель — не фундамент. В 90% случаев хайповые проекты быстро гаснут, потому что за внешней «виральностью» нет долгосрочной архитектуры бренда.

Хайп дает резкий скачок видимости, но не обеспечивает повторного контакта и лояльности. Зависимость от инфоповодов приводит к профессиональной шизофрении: бренд меняет маски быстрее, чем формирует смысл.