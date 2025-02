«Грэмми-2025»: триумф Кендрика Ламара и неудача Тейлор Свифт

В Лос-Анджелесе на арене Crypto.com Arena прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Лидером по числу наград стал рэпер Кендрик Ламар, получивший пять статуэток во всех пяти категориях, в которых он был номинирован, включая «Запись года» и «Песня года» за дисс-трек на рэпера Дрейка «Not Like Us». Список победителей опубликован на сайте премии.

Кто еще получил «Грэмми»?

Главная награда — «Альбом года» — досталась Бейонсе за пластинку «Cowboy Carter», благодаря которой имя R’n’B-исполнительницы появилось в кантри-категориях. К слову, Бейонсе лидировала по числу номинаций, но из 11 победила лишь в трех.

Звание «Лучший новый артист» получила певица Чаппелл Рон. Ее выход за призом сопровождался забавным эпизодом — необычный головной убор, похожий на колпак звездочета, свалился с исполнительницы прямо на сцене. Однако певица воспользовалась моментом, чтобы обратиться к звукозаписывающим компаниям, призвав их к поддержке молодых артистов.

В номинации «Лучший поп-альбом» победила исполнительница Сабрина Карпентер («Short n' Sweet»), она же взяла награду за лучшую поп-песню («Espresso»).

Продюсером года стал Дэн Нигро, который ранее работал с Оливией Родриго. Среди других триумфаторов — The Rolling Stones с первой «Грэмми» за рок-альбом за последние 30 лет («Hackney Diamonds») и The Beatles. Легендарную группу чествовали в номинации «Лучшее рок-исполнение» за песню «Now and Then», вышедшую в 2023 году.

В числе других победителей «Грэмми»:

«Лучшая песня в жанре танцевальный поп» — «Von dutch» (Charli xcx);

«Лучший рэп-альбом» — «Alligator Bites Never Heal» (Doechii);

«Лучший R&B альбом» — 11:11 (Deluxe) (Крис Браун);

«Лучшая R&B песня» — «Saturn» (Роб Бисел, Картер Лэнг, Солана Роу, Джаред Соломон и Скотт Янг);

«Лучшая кантри-песня» — «The Architect» (Шейн Маканалли, Кейси Масгрейвс и Джош Осборн).

Свою первую премию «Грэмми» получила исполнительница Doechii. Она стала третьей женщиной, когда-либо побеждавшей в номинации «Лучший рэп-альбом».

Что случилось с Тейлор Свифт?

Пожалуй, одной из главных неожиданностей церемонии стало то, что певица Тейлор Свифт, несмотря на шесть номинаций, не получила ни одной награды. На этом фоне ироничным выглядит решение организаторов поручить именно ей вручение статуэтки Бейонсе в категории «Лучший кантри-альбом». Учитывая, что Свифт начинала карьеру в жанре кантри и свои первые «Грэмми» получила за музыку в этом стиле. Кроме того, певицу представляли буквально лицом церемонии «Грэмми».

Куда делся Канье Уэст?

Канье Уэст мог бы устроить громкий скандал на мероприятии. Незадолго до церемонии он неожиданно отписался в соцсетях от всех звезд, оставив в подписках только Тейлор Свифт, что сразу привлекло внимание публики. Многие начали вспоминать давнишний скандал рэпера и певицы. Тогда Уэст выбежал на сцену, прервал речь получившей «Грэмми» Свифт, заявив, что награду заслуживает Бейонсе.

Однако интрига так и осталась неразгаданной. Канье появился на красной дорожке вместе с женой Бьянкой, которая снова удивила своим эпатажным образом, но на саму церемонию парочка не попала. По одной версии, его не пустила охрана из-за отсутствия приглашения, по другой — он сам покинул площадку еще до начала шоу.