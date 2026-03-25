Более половины горожан в России пользуются экосистемными подписками

В четвертом квартале 2025 года 51% жителей российских городов пользовались экосистемными подписками, предоставляющими доступ к нескольким онлайн-сервисам одновременно. Уровень проникновения таких сервисов стабилизировался на отметке 50−51% после непрерывного роста в 2023−2024 годах. Рейтинг подготовила исследовательская компания ICMR (ООО «ГФК-Русь). Отчет есть в распоряжении Sostav.

По данным компании, доля платящих подписчиков увеличилась — за 2025 год показатель вырос с 32% до 38%. Одновременно снизилась доля пользователей, получавших подписку бесплатно — с трети до 26%.

Больше всего подписчиков на экосистемы зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге — 59% населения, а также среди подростков и молодых людей в возрастных категориях 16−24 лет (54%) и 25−34 лет (58%).

Самой популярной экосистемной подпиской остается «Яндекс Плюс»: ей пользуются 29% горожан, из которых 23% оплачивают сервис. На втором месте по охвату аудитории находится «СберПрайм» (13%), далее следуют Ozon Premium (6%), «Т-Банк Про» (5%) и «МТС Premium» (5%).

Несмотря на то, что Ozon Premium имеет большее число подписчиков, по доле платящих пользователей он уступает «Т-Банку Про» и «МТС Premium». У Ozon Premium этот показатель составляет 3%, а на «Т-Банк Про» и МТС Premium платно подписаны по 4% горожан.

Исследование проведено компанией ICMR на основе опросов 7,2 тыс. жителей городов в возрасте от 16 до 55 лет.