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22.07.2026 в 07:00

Более 50% россиян водят автомобиль

Машины есть почти у двух третей семей

За последние 20 лет доля россиян, регулярно управляющих автомобилем, увеличилась с 21% до 54%. Одновременно доля тех, кто не имеет водительских прав или не садился за руль в течение последнего года, сократилась с 75% до 41%. Такие данные приводит «Ромир».

Рост числа водителей сопровождается увеличением количества семей, у которых есть автомобиль. Если в начале 2000-х собственный автомобиль был у 39% российских семей, то к 2026 году этот показатель достиг 65%. При этом доля семей, в которых есть автомобиль, но респондент не является водителем, практически не изменилась — с 21% до 23%.

По словам аналитиков, за два десятилетия изменилось отношение россиян к личному транспорту. Если раньше автомобиль воспринимался как дорогостоящая покупка, то сегодня он стал привычным инструментом повседневной мобильности.

Исследователи отмечают, что рост числа водителей и увеличение количества семей с автомобилями отражают долгосрочный тренд на развитие личной мобильности населения и более широкое распространение индивидуального транспорта в России.

Напомним, в 2025 году авторынок впервые сократился на 7,8%, несмотря на рост цен на автомобили.

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