Блогер @petrovchanka_lera возглавила рейтинг доходов от рекламы в «Максе»

Блогер @petrovchanka_lera стала самым успешным автором по объему рекламных доходов в мессенджере «Макс» за первое полугодие 2026 года. В рейтинге самых доходных блогеров второе место заняла Оксана Самойлова, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Заработок @petrovchanka_lera от рекламных размещений составил 19,69 млн руб. Лидерство ей обеспечила высокая частота интеграций — автор специализируется на контенте о товарах для дачи и дома.

Оксана Самойлова заработала около 18,4 млн руб. При этом именно она стала самым дорогим автором по стоимости одной рекламной интеграции: размещение у блогера оценивается в 3,07 млн руб. Следом по цене рекламы расположились Влад А4 с показателем 2,58 млн руб. и Клава Кока — 2,26 млн руб.

В десятку лидеров по рекламным доходам в «Максе» также вошли Азамат Мусагалиев, Артемий Лебедев, Lera_Danya, Wylsacom Red и другие популярные авторы.

По данным АБА, аудитория мессенджера «Макс» уже превышает 83 млн пользователей, а объем рекламного рынка внутри платформы оценивается в 430−450 млн руб. в год. Эксперты отмечают, что при сохранении текущих темпов развития к концу года доля «Макса» может достичь 4−5% российского рынка инфлюенс-рекламы.