Реклама в «Максе»: аналитики представили цифры по аудитории, CPV и бюджетам

За первые пять месяцев 2026 года число клиентов, размещающих инфлюенс-рекламу в национальном мессенджере «Макс» через платформу eLama, выросло в 7,5 раза, объем трат — в 37 раз, средний чек — в 4,7 раза. Таковы данные eLama и сервиса закупки рекламы в мессенджерах Telega.in. Отчет есть в распоряжении Sostav.

По данным на апрель 2026 года, аудитория «Макса» составила 68 млн пользователей старше 12 лет, Telegram — 50,3 млн, WhatsApp — около 30 млн. По месячному охвату «Макс» и Telegram практически сравнялись.

Ядро аудитории «Макса» составляют пользователи 25−54 лет. Женщин — 56%. Больше половины пользователей используют «Макс» как дополнительный мессенджер, параллельно с Telegram или WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

Для рекламодателя это означает следующее: аудитория в «Максе» взрослее и платежеспособна; аудитории «Макса» и Telegram пересекаются, но не совпадают.

Основной формат рекламы в «Максе» — рекламный пост в тематических каналах. Механика та же, что и в Telegram: форматы (фото, видео, карусель, текст), ограничения по символам, маркировка. Видео работает лучше статики на обеих платформах. Отличие в том, что в Telegram у части пользователей видео может не загружаться из-за технических ограничений. В «Максе» таких проблем нет.

При этом в «Максе» пока нет пригласительных ссылок — инструмента, позволяющего отслеживать подписки в разбивке по каналам. Рекламодатели замеряют прирост вручную. Появление функционала ожидается в ближайшее время.

B2C-размещения в «Максе» работают хорошо. B2B — сложнее: тематических каналов под B2B-продукты в мессенджере меньше. Основной бюджет на B2B имеет смысл оставлять в Telegram, а «Макс» использовать как тестовый канал.

Вовлеченность в «Максе» выше, чем в Telegram. Если при отборе каналов в Telegram ориентируются на ER от 15%, то в «Максе» нормой считается 20−25%. Это подтверждается реальной кликовой активностью, а не только метрикой просмотров.

CPV по тематикам:

Новости и СМИ — около 0,31 руб.;

Видеоигры — около 0,40 руб.;

Хобби и деятельность — около 0,41 руб.;

Блоги — около 0,64 руб.

Медианная цена поста составляет около 1,4 тыс. руб. Она постепенно растет, но пока остается ниже, чем в Telegram. Блогеры, ведущие каналы на обеих платформах, нередко предлагают в «Максе» цену вдвое ниже при сравнимой или лучшей вовлеченности.

Ориентиры по стартовому бюджету:

Для малого регионального бизнеса: от 5−10 тыс. руб. на тест, выше 100 тыс. руб. — нецелесообразно из-за ограниченного числа региональных каналов;

Для федерального бизнеса: минимальный вход — 150 тыс. руб., рекомендуемый старт — 300 тыс. руб. На меньший бюджет можно протестировать одну-две тематики, но данных для масштабирования не хватит.

Распределение бюджета внутри кампании: 60% — на целевые каналы, 30% — на околоцелевые, 10% — на широкую тематику. Нишевые каналы дают предсказуемый результат, но неожиданные пересечения иногда работают лучше.

Никита Кравченко, евангелист eLama: Спрос на рекламу в «Максе» растет не только из-за роста аудитории и появления новых каналов в разных тематиках. Параллельно развиваются инструменты аналитики, подбора каналов и закупки рекламы через биржи и «Яндекс Директ».

Ранее сообщалось, что в апреле 2026 года «Макс» стал лидером по суточному охвату аудитории среди других мессенджеров в России.