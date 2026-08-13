Пользователи iPhone тратят на микродрамы на 40% больше владельцев Android

Пользователи iPhone в среднем тратят на приложения с микросериалами около $14 в неделю против примерно $10 у владельцев Android, следует из исследования Omdia на основе данных Sensor Tower. При этом различия заметны не столько в охвате аудитории, сколько в ее готовности платить.

В США доля пользователей обеих платформ, которые смотрели микродрамы в течение последних трех месяцев, практически сопоставима: 9% среди владельцев iPhone и 10% среди Android.

Похожая ситуация и с монетизацией: за контент платят 69% пользователей iPhone и 68% Android из числа аудитории микродрам. Однако на других рынках разрыв становится заметнее. В Бразилии платят 48% пользователей iPhone против 39% Android, в Германии — 49% против 44%, а в Южной Корее — 59% против 45%, что стало максимальной разницей среди исследованных стран.

Ранее сообщалось, что россияне также осваивают новый формат микродрам. За прошлый год число пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза. Среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза.