Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.08.2026 в 11:50

Пользователи iPhone тратят на микродрамы на 40% больше владельцев Android

Однако многие готовы платить за контент

Пользователи iPhone в среднем тратят на приложения с микросериалами около $14 в неделю против примерно $10 у владельцев Android, следует из исследования Omdia на основе данных Sensor Tower. При этом различия заметны не столько в охвате аудитории, сколько в ее готовности платить.

В США доля пользователей обеих платформ, которые смотрели микродрамы в течение последних трех месяцев, практически сопоставима: 9% среди владельцев iPhone и 10% среди Android.

Похожая ситуация и с монетизацией: за контент платят 69% пользователей iPhone и 68% Android из числа аудитории микродрам. Однако на других рынках разрыв становится заметнее. В Бразилии платят 48% пользователей iPhone против 39% Android, в Германии — 49% против 44%, а в Южной Корее — 59% против 45%, что стало максимальной разницей среди исследованных стран.

Ранее сообщалось, что россияне также осваивают новый формат микродрам. За прошлый год число пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза. Среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза.

Юлия Топольская
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.