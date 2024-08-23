Бизнес по деревенским правилам: нейрокомикс от DS1 branding

Команда DS1 branding раскрыли потенциал деревни, совместив исторический контекст: ремесла, многовековые традиции, присущие жителям небольших поселений, и бизнес-рутину крупных городов — работу в многоэтажном современном офисе, посещение форумов и выставок, корпоративную этику.

Комикс создает диалог между деревенской и городской жизнью, соединяя историю и современность. Такой ход призывает читателя не отказываться от своих корней, а вдохновляет сочетать традиции с нынешними реалиями, ведь в этом — новые возможности.

Для создания работы был выбран стиль американских комиксов. По сюжету гости из США приезжают в русскую деревню на форум: команде было интересно дополнительно «поиграть на контрастах» и совместить стили двух культур.

Американская школа комиксов считается канонической, она отличается красочностью и вниманием к деталям. Данные характеристики были особенно важны, чтобы в полной мере отразить колоритность и аутентичность русской деревни, передать все значимые детали.

По большей части использовалась нейросеть Playground, она наиболее точно повторяет функции Midjourney, обладает понятным и приятным интерфейсом. Однако ИИ требует точности и подробности при составлении промптов.

Пример промпта: Comic style illustration of a solemn man glancing fondly at guests as they leave a Russian party, vibrant colors enhancing the festive spirit, departure scene captured mid-motion with guests in various stages of walking away, text bubble emerging from man's head with an unspoken message, dynamic angles accentuating the varied expressions of the guests, textured lines imitating newspaper print, richly saturated hues, backdrop of a party in sub.

При создании комикса возникали трудности с некоторыми деталями: например, «расплывающиеся» лица толпы на заднем плане или искаженная анатомия пальцев персонажей. В таких случаях приходилось корректировать мелкие аспекты вручную, чтобы погрешности нейросети не мешали восприятию работы.

Также была сложность с единством стиля: нейросеть генерировала сцены в разных стилистиках, что приводило к некоторой несогласованности визуального ряда. Пример неудачного промпта, где нейросеть не попала в нужную стилистику:

Comic drawing. Guests arrive at a big business complex named "Khokhloma-Gzhel City" build right in the middle of the village. Cows are walking around, driven by a peasant woman.

Для точности, а также для экспериментов, мы использовали еще несколько нейросетей: dzine, fusion brain, comic factory. Они помогали увидеть сцены по-разному и скорректировать детали.

Татьяна Хахаева, графический дизайнер: К завершению работы над комиксом, в очередной раз стало ясно, что нейросеть — отличный помощник в работе дизайнеру. Она не способна сделать всю работу за нас, она лишь продвигает наши скилы на новый уровень. Работа с нейросетью прокачивает навыки формулирования запроса, насмотренность, внимательность к деталям. Чем больше у вас опыта и понимания, как устроена нейросеть, тем меньше у нее шансов заменить вас.

Комикс ироничен, но в то же время в нем затрагивается важная тема: привлечение внимания к деревенской жизни. Это яркий призыв не забывать о своих истоках, о том, что делает нас уникальными, о силе традиций, которые могут вдохнуть жизнь даже в любой «городской» бизнес.

Состав творческой группы:

PR-менеджер DS1 branding: Анастасия Кленина

Team-lead креативного отдела DS1 branding: Алена Найденова

Графический дизайнер DS1 branding: Татьяна Хахаева