«Билайн Adtech» представил обновленную тарификацию таргетированных SMS-рассылок

«Билайн Adtech» обновил тарифную модель таргетированных SMS-рассылок. Теперь при отправке SMS длиной от 135 до 402 символов в стоимость сообщения уже включены все групповые параметры таргетирования. Такой подход упрощает тарификацию и позволяет рекламодателям использовать широкий набор инструментов для подбора аудитории.

Параметры таргетирования в сервисе разделены на две категории. Групповые таргетинги включают в том числе географию, демографические характеристики, уровень дохода, интересы, привычки. Для SMS от 135 до 402 символов они предоставляются без дополнительной оплаты.

Специальные таргетинги предназначены для более сложных сценариев, например, аукционного таргетинга в режиме реального времени или разработки индивидуальных сегментов под задачи конкретного рекламодателя. Для них действует отдельная модель тарификации. При этом подбор аудитории осуществляется только среди пользователей, предоставивших согласие на обработку данных и получение рекламы. Для формирования сегментов используется предиктивная система «билайн» на основе математических моделей, поэтому значения всех параметров таргетирования являются вероятностными.