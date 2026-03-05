«Креативные засранцы»: креативный директор BBDO Дима Николаев выпустил свою первую книгу

05.03.2026 10

«Креативные засранцы» — дебютная книга Димы Николаева о рекламном рынке и природе идей. В ней собран личный опыт автора, наблюдения за профессией и попытка честно зафиксировать, как на самом деле рождаются решения в креативе.

Автор разбирает рабочие процессы, внутренние сомнения, удачные и спорные ходы. Вместо теоретических схем — практические выводы и рефлексия человека, который давно работает в индустрии и любит ее.

Один из фокусов книги — игра с бенефитами и умение пересматривать очевидное. По мысли автора, реклама должна вовлекать, удивлять и развлекать — иначе она теряется в общем потоке.

Выход книги становится поводом обсудить состояние креативного рынка и то, как меняется роль идеи в условиях постоянной конкуренции за внимание.

В распоряжении редакции оказалось несколько глав книги, и мы решили рассказать о них читателям.

В первой главе «Игры польз» речь идет о бенефитах и о том, как бренды могут переосмыслять собственные атрибуты. Для этого не нужно изобретать новое свойство, достаточно поработать с тем, что уже есть: формой, привычкой потребления, особенностью восприятия.

Эта часть снимает с бенефитов академический налет. Здесь они рассматриваются как поле для интерпретации. Атрибут можно усилить, довести до абсурда, превратить в игру или конфликт — и тем самым сделать его центром коммуникации.

В этом подходе есть практическая ценность. Он напоминает: идея часто не в поиске «глубокого инсайта», а в точном взгляде на очевидное. Если у продукта есть характерная деталь, ее уже можно превратить в историю.

Дима Николаев, «Креативные засранцы», глава «Игры польз»:

Все, что я описал выше про бенефиты, встречается в маркетинговой литературе под названием benefit ladder («Лестница преимуществ»), и очень занятно наблюдать, как бренды бегают по этой лестнице вверх-вниз, переосмысляясь и демонстрируя себя потребителю с новых сторон. Бренды обживают новые и порой неожиданные для себя ценности на ступенях этой лестницы, а иногда даже возвращаются к истокам, вспоминая не только о своем содержании, но и о «банальностях» вроде формы.

Иногда известный продукт можно полностью переосмыслить и дать ему новое функциональное измерение.

Carl’s Junior (Американская сеть ресторанов быстрого питания) в кампании для Супербоула внезапно озвучивает каким-то чудом не высказанную правду о своем топовом бургере как об одном из самых желанных и действенных средств от похмелья, не без оснований предполагая важность этой информации для тех, кто смотрит финал Супер-кубка, со всеми втекающими и вытекающими последствиями наутро.

Есть куда более изысканные примеры сочетания польз.

Обычная питьевая вода Liquid Death (разумеется, артезианская) выглядит и рекламируется как алкоголь, намерено вводя зрителя в заблуждение. Мировой тренд на отказ от алкоголя открывает новые коммуникационные возможности: появляются экзотические потребности и инсайты — например, желание находиться в кругу пьющих друзей, но пить не просто что-то скучное и обычное (или сладкое, которого и много-то не выпьешь), а что-то такое же крутое и эмоционально наполненное ощущением праздника, как старый добрый, заманчиво пестрящий этикетками алкоголь. Liquid Death рекламируют как «бухло» для беременных, предлагают «нажраться» им за рулем и т. д. Всё, что не позволено алкоголю, разрешено в рекламе «Жидкой смерти».

Эта вода была изначально придумана как бренд, находящийся на всех ступенях лестницы бенефитов, где все элементы — от формы упаковки до brand essence («Сущность бренда» (англ.) — емкая формулировка главной идеи бренда, выражающая его суть, характер — прим. редактора) — тесно переплетены.

Бывают абсурдные вымышленные бенефиты, которые нужны лишь для развлечения. Они могут прикидываться функциональными или эмоциональными, но их задача — вызвать интерес и развлечь зрителя. Ни о каких настоящих потребностях и инсайтах в этом случае мы вообще не говорим, потребитель отвечает взаимностью на то, что его хорошо и неожиданно развлекли.

Shreddies — обычные квадратные хлопья, которые внезапно решили «перевыпуститься» в новой Diamond-форме. Юмор в том, что Diamond-форма это тот же квадрат, всего лишь развернутый на упаковке на 45 градусов. То есть в продукте ровным счетом ничего не поменялось, и именно это стало новостью.

Или Twix, который, спустя многие годы использования коммуникационной платформы про то, что он идеальный спутник паузы в делах (то есть приносит скорее функциональную пользу), перешел к полностью вымышленному сообщению о том, что обе его идентичные палочки на самом деле разные: делаются на разных (вымышленных) заводах с абсолютно разными (как кажется их вымышленным создателям) подходами к производству. Потребитель вовлекся в ироничную игру, где должен был выбрать одну любимую палочку из двух одинаковых, при этом понимая, что выбор изначально лишен смысла. С одной стороны, это было возвращением к изначальной данности Twix — факту, что у него две палочки. С другой — давало дополнительный эмоциональный бенефит в виде вшитой в продукт игры. Бенефит вымышленный, а кампания считается успешной, и бренд до сих пор развивается, рекламируя абсурдную силу своей дуальности.

Или Skittles. Skittles игнорирует все свои бенефиты, кроме одного-единственного, который и бенефитом-то не назовешь, — разноцветной глазури в палитре радуги. Вроде бы радуга — это весело, но «весело» в рекламе было уже много раз. Skittles же рекламирует радость от своей радужности через юмористические скетчи, цель которых — не просто повеселить, а «надругаться» над вашими юмористическими ожиданиями, заставить вас смеяться над отборным абсурдом. Чисто коммуникационная история, но очень сильная и долгоиграющая.

Со Skittles есть интересный момент: его абсурдность — настолько уникальный tone of voice, что на нем воспитано уже не одно поколение нонконформистов, для которых Skittles — не просто пачка цветных конфет, а особый взгляд на мир. Разделяя его абсурдное чувство юмора, покупатель чувствует себя необычным и креативным, что ставит Skittles в один ряд с Nike по силе заложенного в него self expressive бенефита.

Говоря о кампаниях Shreddies, Twix и Skittles, нельзя не сказать, что они строятся на продуктовых атрибутах: квадратная форма, две палочки, глазурь цветов радуги. Если что-то, даже по чистой случайности, уникально, странно было бы этим не вдохновиться и не переосмыслить это в каком-то максимально неожиданном эмоциональном ключе. Почти любую особенность продукта можно превратить в наследие, мы — люди — такое ценим.

Пузырьки (Coca-Cola), узнаваемые изгибы (Mini), наблюдение, что продукт пачкает руки (KFC) или даже такой малоприятный для бренда факт, что многие люди на самом деле терпеть его не могут (Marmite) — любые данности, атрибуты, виды опыта и восприятия идут в ход и переосмысляются в поисках уникальной идеи. Это очень захватывающая концептуальная игра, играть в которую можно до бесконечности. Самое приятное — в этой игре почти нет правил. Точнее, правил-то полно, но все вокруг только и ждут, когда вы их остроумно нарушите.

Следующая глава — «Самозванцы» — о состоянии, знакомом многим в профессии: синдроме самозванца.

Дима Николаев говорит о нем без психологизации и без романтизации творчества. Сомнения остаются частью процесса, а работа — способом с ними сосуществовать. Креатив здесь показан как регулярное действие, которое продолжается и на фоне неуверенности.

Тон главы сдержанный и прямой. Вместо мотивационных формул автор дал описание привычного сценария: пустой документ, первые неудачные формулировки, переписывание, паузы, возвращение к мысли, постепенная сборка текста.

Практический вывод касается роли. Автор предлагает не ждать ощущения «готовности», а действовать из позиции автора — писать, редактировать, завершать. Уверенность в этой логике становится следствием сделанной работы, а не ее условием.

Дима Николаев, «Креативные засранцы», глава «Самозванцы»:

Из всех страдающих от синдрома самозванца, самые большие «самозванцы» люди творческих профессий. Им очень сложно найти подходящую идентичность. Люди воспринимают творческую работу не как результат профессионализма и навыков, а как результат какого-то там вдохновения. Как можно быть уверенным в том, что тебе не принадлежит? Но практика обескураживающе доказывает: у вас всегда все «напишется». За 20 лет работы не было ни разу, чтобы меня в итоге не осенило. Однажды написав что-то законченное, вы уже не сможете облажаться. Просто помогите себе, сразу определив свою роль в этой игре: гордо назовите себя «сценарист» или «автор» — и обратной дороги уже не будет, вы будете успешны в написании сценариев. Вот прямо сейчас я борюсь с чистым листом, просто отпуская руку гулять по клавиатуре и бесконечно переписываю строчку за строчкой до тех пор, пока мысль не уцепится за одну из букв и не вытянется визигой из головы целиком. И она вытягивается. Почему? Потому что Дима Николаев — писатель. Вот, кажется, и весь секрет.

В заключительной из глав, которые оказались в распоряжении редакции, — «Фреймворк» — автор предлагает рабочий список вопросов к продукту. Это способ развернуть его шире привычного описания и выйти за пределы стандартных характеристик.

Глава построена как набор приемов: придумать продукту противника, перевернуть его логику, упростить до предела, ввести запрет, исказить исходные данные, посмотреть на него с детской позиции. Из последовательности таких действий постепенно появляется направление, с которым уже можно работать.

Подход основан на переборе. Идея здесь не возникает в готовом виде — сначала появляются версии, неровные и спорные. Затем начинается отбор: из массива ходов остаётся то, что выдерживает проверку и может стать основой коммуникации.

Дима Николаев, «Креативные засранцы», глава «Фреймворк»:

Сейчас мы попробуем обучить нейросеть в вашей голове. Она должна давать вам много качественной «рассады», с которой вы будете вдумчиво работать дальше. Она должна уметь генерить не только метафоры и стилизации. Метафоры и стилизации — хорошие творческие приемы, но, если вы будете применять только их, вам самим от себя вскоре станет скучно. Итак, берете нужный бенефит или сформулированное продуктовое сообщение (емкое и одно) и прогоняете его через самый простой фреймворк — набор интерпретирующих промптов-вопросов. Ваша родная нейросеть генерит что-то в ответ на них, а вы оцениваете и додумываете. Отправляйте внутрь себя следующие запросы:

  • Посмотрите на продукт глазами ребенка.
  • Что можно сделать с упаковкой?
  • Какие последствия вызывает продукт?
  • Как бы вы рассказали о нём другу?
  • Что было бы, если бы его не было в природе?
  • Придумайте метафору.
  • Что будет, если поставить все с ног на голову?
  • Скрывает ли продукт какую-то правду?
  • Расскажите о нём без слов.
  • Придумайте идеальный коллаб.
  • Какой дополнительной функции или пользы ему не хватает?
  • Нужно ли ему приложение?
  • Придумайте другой продукт с таким же названием.
  • Придумайте конфликт.
  • Придумайте то, что запрещено.
  • Придумайте слух или сплетню о продукте.
  • Упростите продукт.
  • Докажите, что продукт работает.
  • Какой персонаж отражает продукт?
  • Кто из селебрити подходит продукту?
  • Придумайте инсталляцию, которая мгновенно всё объяснит.
  • Как этот продукт еще никто не показывал?
  • Как он выглядит в прошлом или будущем.
  • Используйте его не по назначению.
  • Поменяйте шрифт, язык, прочтите задом наперед.
  • Какие тайные желания с ним связаны?
  • Есть ли у продукта враг?
  • Попробуйте высмеять пользу продукта.
  • Что общего у вас и продукта?
  • Что о продукте можете сказать только вы и больше никто?

Можете каждый раз проходиться по списку целиком, а можете бросать, как только вам что-то очень сильно понравится. Главная задача этого метода — быстро дать вам разгоночный материал для более сфокусированного сочинения, ухватить нить, за которую вытянется сюжет или идея. Эти вопросы намерено написаны максимально абстрактно, чтобы вы не пытались в ответ предложить что-то логическое. Возможно, не все бенефиты и продукты будут работать с каждым приемом — ничего страшного. Не требуйте от себя четкого и последовательного выполнения, пробуйте по-разному.

Смело добавляйте сюда свои вопросы и не стесняйтесь делиться этим фреймворком с коллегами — с помощью одних и тех же вопросов, разные авторы выудят совершенно разные идеи. Даже литературу или сценарии можно свести к ограниченному числу арок, мотиваций и конфликтов. Жорж Польти сводил всё к 36 драматическим ситуациям, а Кристофер Букер к «Великой семерке сюжетов», но это ведь не мешает авторам каждый раз получать уникальный результат. Думаю, вам тоже повезет наловить себе что-то уникальное, если под рукой будет это небольшое подспорье.

«Креативные засранцы»: креативный директор BBDO Дима Николаев выпустил свою первую книгу «Креативные засранцы»: креативный директор BBDO Дима Николаев выпустил свою первую книгу «Креативные засранцы»: креативный директор BBDO Дима Николаев выпустил свою первую книгу

В книге четко сформулирована позиция автора по отношению к профессии. Дима Николаев рассматривает креатив как систему решений, которые можно разобрать, пересобрать и проверить на прочность. Он возвращает профессии рабочий масштаб без «магии», но с вниманием к деталям и требованием доводить мысль до конца. «Креативные засранцы» выглядят как разговор с коллегами, где есть место для юмора, нужны конкретные примеры и понятный язык без лишних профессианализмов.

В итоге получилась фиксация того, как устроена работа с идеями и напоминание о том, что креатив — это не случайное вдохновение, а системная практика, которая все еще способна удивлять.

