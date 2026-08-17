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17.08.2026 в 10:45

77% видеоподкастов остаются без рекламы

Деньги забирают крупнейшие шоу

Видеоподкасты стремительно превращаются в самостоятельный медиабизнес, однако большая часть активных шоу пока не получает заметной рекламной поддержки. Согласно исследованию MillionPodcasts, из 34 тыс. активных англоязычных видеоподкастов только около 23%, или примерно 7,8 тыс. проектов, имеют подтвержденные признаки спонсорской активности. Следовательно, около 77% шоу не имеют рекламы.

Значительная часть активных и измеримых проектов остается без заметной спонсорской активности. Правда, важно учитывать методологию: наличие рекламы определяется по наблюдаемым признакам — упоминаниям брендов, рекламным интеграциям, данным рекламных сделок и другим сигналам. Отсутствие этих признаков не означает, что подкаст вообще никогда не зарабатывал на рекламе.

Главная причина разрыва — масштаб аудитории. У спонсируемых шоу медианная прогнозируемая аудитория составляет около 10 тыс. слушателей в месяц против 1,5 тыс. у проектов без спонсоров. Таким образом, рекламодатели в первую очередь приходят туда, где аудитория уже сформирована. Авторы исследования прямо предлагают рассматривать спонсорство скорее как следствие популярности подкаста, а не инструмент ее создания.

Еще сильнее концентрация заметна на уровне всего рынка. По оценке MillionPodcasts, верхние 10% подкастов получают около 85,4% всех ежемесячных часов прослушивания, тогда как нижняя половина каталога делит между собой примерно 1% аудитории. Средний подкаст имеет около 32 тыс. слушателей в месяц, но медианный показатель — всего около 2 тыс.: разницу создает небольшая группа гигантов. В топ-10 проектов, по данным исследования, суммарно приходится около 55 млн ежемесячных слушателей.

Таким образом, рынок видеоподкастов пока остается рынком с крайне неравномерным распределением аудитории и спонсорской активности. При этом внимание к подкастам растет: почти половина компаний уже использует формат в маркетинговых стратегиях, а еще четверть планирует запустить их в ближайший год.

Юлия Топольская
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